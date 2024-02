La Guyane prévoit de révéler les noms des gagnants de la première vente aux enchères de blocs pétroliers offshore du pays d'ici la fin du mois de mars, a déclaré lundi un fonctionnaire du ministère des ressources naturelles du pays.

Le gouvernement continue d'examiner les propositions et d'analyser les documents fournis par six des huit groupes qui ont fait des offres lors d'une vente aux enchères de pétrole en septembre dernier, a déclaré Bobby Gossai Jr., coordinateur principal du pétrole, à Reuters lors de la conférence annuelle sur l'énergie du pays.

Les soumissionnaires comprennent un consortium composé d'Exxon Mobil, de Hess Corp et de la société chinoise CNOOC, et un autre composé de TotalEnergies, de Qatar Energy et de la société malaisienne Petronas. (Rapport de Sabrina Valle)