La Guyane est disposée à modifier les conditions de ses contrats pétroliers afin de garantir les investissements dans le pays, mais elle ne modifiera pas les redevances ni les autres conditions fiscales, a déclaré le vice-président Bharrat Jagdeo à l'issue d'une conférence de quatre jours sur l'énergie.

Ce pays d'Amérique du Sud est devenu le pays producteur de pétrole qui connaît la croissance la plus rapide, avec environ 650 000 barils par jour (bpj) de plus qu'il y a cinq ans. L'année dernière, il a dévoilé un nouveau modèle d'accord de partage de la production pétrolière dans l'espoir d'augmenter sa part de richesse pétrolière et d'attirer de nouveaux producteurs.

Les résultats du premier appel d'offres pour des blocs pétroliers seront annoncés dans les semaines à venir, a déclaré un fonctionnaire cette semaine. La Guyane pourrait attribuer jusqu'à huit zones à plusieurs consortiums, dont un groupe dirigé par Exxon Mobil qui est aujourd'hui responsable de toute la production du pays.

Le nouvel accord de partage de la production (PSA) prévoit une redevance de 10 %, contre 2 % pour le groupe Exxon, une réduction de la part de recouvrement des coûts pour les producteurs et un nouvel impôt sur les sociétés.

"Nous devions nous assurer qu'avec un tel modèle fiscal, nous restions compétitifs au niveau mondial", a-t-il déclaré lors d'un point de presse jeudi en fin de journée, ajoutant que certaines entreprises pétrolières avaient suspendu leurs investissements dans l'exploration lorsque la vente aux enchères a été lancée en 2023.

En 2022, le gouvernement a assoupli les conditions proposées pour les règles locales qui exigeaient l'utilisation de travailleurs locaux, une disposition que les entreprises avaient prévu d'être trop difficile à respecter, affirmant qu'il n'y avait pas assez de travailleurs qualifiés et d'entrepreneurs locaux.

DES CONDITIONS "TROP DURES

"Nous ne voulons pas, à cause des conditions non fiscales, tuer l'intérêt", a-t-il déclaré. Les soumissionnaires ont soulevé des objections sur plusieurs aspects des conditions, a-t-il déclaré, sans fournir de détails. Certaines "conditions étaient trop strictes", a-t-il ajouté.

Les changements pourraient être appliqués avant le prochain appel d'offres, qui sera probablement lancé dans le courant de l'année et inclura jusqu'à 20 % du prolifique bloc Stabroek du groupe Exxon, qui doit être cédé d'ici le mois d'octobre.

Un consortium de forage distinct, formé par Frontera Energy et CGX Energy, cotés à Toronto, qui pourrait être le prochain producteur de pétrole en Guyane, est à la recherche d'un partenaire financier, ce qui, selon les analystes, pourrait prendre du temps à trouver un soutien, ce qui compliquerait encore les plans de développement.

Les entreprises ont assuré au gouvernement qu'elles allaient trouver des partenaires, a déclaré M. Jagdeo.

"Elles ont des obligations, conformément aux licences de prospection dont elles disposent, et elles doivent les respecter. Je ne sais pas si le nouveau régime fiscal ou le nouveau PSA les dissuade de trouver des partenaires pour l'instant", a-t-il déclaré.

Les discussions avec le groupe Exxon sur son septième projet dans le pays, qui pourrait inclure un développement de gaz naturel liquéfié (GNL), n'ont pas encore commencé alors que les discussions sur le sixième projet sont en cours. L'approbation du gouvernement pour le sixième projet pourrait être délivrée d'ici la fin du premier trimestre, a-t-il ajouté.

La Guyane a engagé le cabinet de conseil en énergie S&P Global IHS pour l'aider à élaborer une stratégie de développement de ses réserves de gaz naturel offshore. Ces gisements sont essentiels au développement d'un second secteur énergétique qui comprendrait des centrales électriques, des projets de traitement du gaz et des projets pétrochimiques.

"Nous cherchons à monétiser le gaz", a déclaré M. Jagdeo, ajoutant que "nous voulons que tout le gaz arrive à terre pour l'industrialisation".

Toutefois, compte tenu du manque d'infrastructures du pays et de l'augmentation de la demande mondiale, l'étude de faisabilité pourrait indiquer que la Guyane ne sera en mesure d'acheminer qu'une partie du gaz à terre pour l'usage domestique et pour l'exportation vers les pays voisins, le Brésil ou le Suriname, et de traiter une autre partie en mer pour l'exportation.