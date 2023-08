La compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC a déclaré mercredi qu'elle avait obtenu un prêt de 3 milliards de dollars pour le remboursement du pétrole brut de la part de la banque Afrexim basée au Caire, qui soutiendra les réformes du gouvernement visant à stabiliser le marché des changes.

Une lettre d'engagement et une feuille de conditions ont été signées mercredi pour un prêt d'urgence de 3 milliards de dollars pour le remboursement du pétrole brut, a indiqué la compagnie pétrolière nationale sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La NNPC, dans un message intitulé "soulagement pour le naira", a déclaré que le prêt permettrait de débourser immédiatement des fonds pour soutenir le "gouvernement dans ses réformes fiscales et monétaires en cours visant à stabiliser le marché des taux de change".

La plus grande économie d'Afrique cherche à consolider ses réserves et à enrayer la chute de sa monnaie, qui a atteint des niveaux records sur le marché noir deux mois après l'assouplissement des restrictions commerciales sur le marché officiel.

Le gouverneur par intérim de la banque centrale, Folashodun Shonubi, a déclaré lundi que la banque prendrait des mesures qui auraient un impact sur les marchés des devises quelques jours après avoir rencontré le président Bola Tinubu pour discuter des moyens d'améliorer la liquidité du dollar sur le marché officiel.

Shonubi n'a pas précisé quelles mesures seraient prises, mais a déclaré que le président était préoccupé par le fait que le taux du marché noir soit un taux de référence pour l'utilisation locale et par son impact sur l'inflation.

M. Tinubu, qui s'est lancé dans les réformes les plus audacieuses depuis des décennies, a supprimé une subvention coûteuse au carburant et dévalué le naira, ravivant ainsi l'intérêt des investisseurs étrangers pour le pays, qui a souffert d'une forte inflation et d'une explosion du coût du service de la dette.

Mais les investisseurs étrangers ne sont pas encore revenus.