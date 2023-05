La Norvège a proposé 92 nouveaux blocs pour la prospection de pétrole et de gaz en mer de Norvège et en mer de Barents, mercredi, dans le cadre d'un cycle d'attribution de licences dit "APA", a déclaré le ministère du pétrole et de l'énergie du pays.

"Nous devons trouver plus de gaz dans la mer de Barents pour mettre en place de nouvelles infrastructures. Il est important de poursuivre l'exploration pour que la Norvège reste un fournisseur sûr et prévisible de pétrole et de gaz pour l'Europe", a déclaré le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Terje Aasland, dans un communiqué. (Reportage de Nerijus Adomaitis ; Rédaction d'Alison Williams)