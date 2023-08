La banque d'investissement espagnole Alantra a déclaré mercredi qu'elle était en train de recruter une équipe pour développer ses activités dans la région du Golfe à partir de son nouveau bureau à Dubaï.

Alantra a déclaré dans un communiqué qu'elle était en train d'interviewer des candidats et qu'elle espérait annoncer de nouvelles embauches avant la fin de l'année.

Dirigée par Saad Ashraf en tant que directeur général et associé, l'équipe se concentrera sur les soins de santé, l'immobilier et les biens de consommation, a déclaré le porte-parole d'Alantra à Reuters.

La banque d'investissement a déclaré qu'elle avait également domicilié et transféré à Dubaï une partie importante de son équipe mondiale de banque d'investissement dans le secteur de la marine et du transport maritime.

D'autres banques d'investissement européennes ont renforcé leur présence dans le Golfe, où les compagnies pétrolières et les gouvernements cherchent à attirer des capitaux étrangers et à diversifier leurs revenus.

L'unité d'Alantra à Dubaï a obtenu l'autorisation de lancer des services de banque d'investissement de la part du régulateur supervisant le Centre financier international de Dubaï (DIFC), la zone franche financière de Dubaï, ont indiqué le DIFC et la banque dans un communiqué commun. (Reportage d'Andrez Gonzalez à Londres et de Hadeel Al Sayegh à Dubaï. Rédaction : Tomasz Janowski et Paul Simao)