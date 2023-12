La banque française Crédit Agricole a annoncé jeudi des projets visant à protéger l'environnement et à lutter contre le changement climatique, notamment en triplant son financement annuel de projets d'énergie renouvelable d'ici 2030 et en réduisant ses financements dans le secteur du pétrole et du gaz.

Le Crédit Agricole a déclaré qu'en ce qui concerne le financement des entreprises du secteur de l'énergie, il ne financerait pas les producteurs indépendants qui se consacrent exclusivement à l'exploration ou à la production de pétrole et de gaz. (Reportage de Sudip Kar-Gupta ; Rédaction d'Edmund Klamann)