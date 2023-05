L'indice de référence de l'Arabie saoudite a augmenté mardi, tandis que la bourse de Dubaï a chuté et était en passe d'étendre ses pertes pour une quatrième session, les traders évaluant la baisse des prix du pétrole et les préoccupations concernant les négociations sur le plafond de la dette du gouvernement américain.

Les contrats à terme sur le pétrole ont évolué de manière latérale après que des données plus faibles que prévu en provenance de Chine aient brouillé les perspectives de la demande du premier importateur mondial de pétrole brut, tandis que les plans américains pour remplir sa réserve stratégique de pétrole (SPR) ont soutenu les prix.

Toutefois, une augmentation de 18,9 % de la production des raffineries de pétrole chinoises en avril, la deuxième plus élevée jamais enregistrée, a contribué à maintenir les prix du brut à un niveau plancher.

L'indice de référence de l'Arabie saoudite a gagné 0,6 %, les services médicaux du Dr Sulaiman Al-Habib augmentant de 1,7 % et la banque Al Rajhi de 0,8 %.

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corp a bondi de près de 10 % à la suite d'une hausse des bénéfices du premier trimestre.

Le principal indice boursier de Dubaï a baissé de 0,4 %, sous l'effet d'une chute de 1,3 % du promoteur Emaar Properties et d'une baisse de 1,6 % de la Dubai Electricity and Water Authority.

À Abu Dhabi, l'indice a baissé de 0,2 %.

Le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont préparés lundi à des négociations cruciales sur le plafond de la dette, alors qu'il reste un peu plus de deux semaines avant que le gouvernement américain ne soit à court d'argent pour payer ses factures.

Selon les économistes, un défaut de paiement des États-Unis, le premier du genre, plongerait le pays dans la récession et plongerait les marchés financiers mondiaux dans le chaos, et l'impasse a commencé à inquiéter les investisseurs et les consommateurs.

L'indice de référence qatari a progressé de 0,1 % dans un marché agité, le créancier islamique Masraf Al Rayan augmentant de 0,8 %.