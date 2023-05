(Alliance News) - Hardide PLC a déclaré mercredi que l'équilibre des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a été atteint grâce à une augmentation du chiffre d'affaires.

Le développeur et fournisseur de technologies avancées de revêtement de surface basé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, a déclaré que le revenu pour le premier semestre de l'année se terminant le 30 septembre était de 2,9 millions de livres sterling, soit une augmentation de 7,4 % par rapport aux 2,7 millions de livres sterling de l'année précédente. Cette hausse est due à l'amélioration des conditions du marché dans le secteur du pétrole et du gaz, à l'obtention de nouveaux projets et à la répercussion de l'inflation des coûts d'intrants sur les prix de vente.

Le seuil de rentabilité de l'Ebitda a été atteint, contre une perte d'Ebitda de 200 000 GBP l'année précédente.

La perte avant impôts s'est réduite à 608 000 GBP, contre 771 000 GBP au premier semestre de l'exercice 2022. Ne constatant "aucun changement significatif" dans les coûts d'amortissement ou de financement, les dépenses administratives se sont élevées à 1,3 million de livres sterling, inchangées par rapport à l'année précédente. Les coûts financiers se sont élevés à 32 000 GBP, contre 14 000 GBP au premier semestre de l'exercice 2022.

Lors de la publication de ses résultats annuels pour 2022 en février, Hardide a déclaré avoir mis en œuvre des initiatives visant à améliorer le fonds de roulement et à réduire les coûts d'environ 300 000 GBP et 400 000 GBP au cours du premier semestre de l'exercice 2023.

Hardide n'a pas déclaré de dividende intérimaire, comme l'année dernière.

Pour l'avenir, Hardide s'attend à ce que la croissance positive des ventes se poursuive au cours du second semestre de l'exercice et prévoit que ses performances annuelles seront conformes à ses attentes.

Le directeur général, Philip Kirkham, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir atteint le seuil de rentabilité de l'Ebitda pour la période, ce qui nous rapproche de notre objectif stratégique de devenir positif en termes d'Ebitda et de flux de trésorerie d'exploitation."

Les actions de Hardide étaient en hausse de 3,7 % à 14,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

