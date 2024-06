Les sociétés de négoce Trafigura et Gunvor ont acheté neuf cargaisons de brut qui servent de base à l'indice de référence international Brent au cours de la semaine écoulée et ont fait des offres pour d'autres cargaisons, contribuant ainsi à la plus forte hausse enregistrée depuis la modification de la méthode d'évaluation de l'indice de référence en 2023.

Les mouvements sur le marché physique du Brent, un petit club au sein duquel les grandes compagnies pétrolières et les sociétés de négoce achètent et vendent des cargaisons de brut, ont une signification plus large pour les producteurs et les consommateurs, puisque le Brent est l'indice de référence utilisé pour fixer le prix d'une grande partie du pétrole mondial.

Les gains ou les pertes sur le marché physique influencent également les échanges internationaux de contrats à terme sur le pétrole, où les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 6,7 % en juin, le gain mensuel le plus important depuis septembre 2023, pour atteindre 87 dollars le baril.

Basé à l'origine uniquement sur le Brent, d'autres qualités ont été progressivement ajoutées à l'indice de référence à mesure que la production des champs de la mer du Nord diminuait. Plus récemment, le WTI Midland américain a été ajouté en 2023, ce qui porte à six le nombre total de qualités de référence.

Cinq qualités - Brent de la mer du Nord, Troll, Ekofisk, Forties et Oseberg - ont augmenté depuis le 20 juin, Gunvor ayant soumissionné pour les deux premières et Trafigura pour les trois dernières, selon des informations provenant de sources commerciales. Le WTI s'est stabilisé après des gains initiaux.

Trafigura a acheté sept cargaisons depuis le 21 juin - quatre cargaisons de WTI ce jour-là et deux autres cette semaine, plus une cargaison de Forties jeudi. Gunvor a acheté des cargaisons de Forties et de WTI lundi.

Gunvor a refusé de commenter sa stratégie commerciale et Trafigura a déclaré qu'elle ne commentait pas les questions commerciales.

"Ces actions ont eu un impact direct sur le marché, entraînant la hausse des prix observée", a déclaré l'analyste pétrolier Philip Verleger dans une note datée du 24 juin, se référant à son opinion sur la demande de cargaisons des deux entreprises.

Le prix du Brent daté, tel qu'évalué par LSEG, a augmenté de plus de 10 % au cours des deux semaines allant du 7 au 21 juin. Il s'agit de la plus forte hausse sur deux semaines depuis mars-avril 2023.

Le complexe Brent au sens large comprend le Brent daté et les cargaisons physiques, les swaps et le contrat à terme Brent de l'Intercontinental Exchange (ICE). Le Brent est utilisé pour fixer le prix de plus des trois quarts du pétrole commercialisé dans le monde.

INDICE DE RÉFÉRENCE RENFORCÉ

Les acteurs du marché pétrolier ont reproché au contrat de référence Brent d'avoir une offre sous-jacente très faible des cinq qualités de brut de la mer du Nord, ce qui accroît sa volatilité.

Pour le renforcer, l'éditeur d'indices pétroliers Platts, qui fait partie de S&P Global Commodity Insights, a ajouté le WTI Midland à son évaluation du prix du Brent à partir des livraisons de juin 2023.

Jorge Montepeque, qui a développé l'indice de référence Brent daté chez Platts, a déclaré que la dernière activité commerciale coïncidait avec une offre réduite des qualités de la mer du Nord en raison de la maintenance estivale des champs pétrolifères.

Montepeque a quitté Platts en 2015 et travaille pour Onyx Capital Group en tant que directeur général pour les benchmarks.

Depuis le changement de référence en 2023, le WTI représente généralement une part plus importante que le volume de brut de la mer du Nord.

C'est toujours le cas, bien que la quantité de WTI Midland destinée à l'Europe ait chuté en juin à environ 850 000 barils par jour, son niveau le plus bas depuis 2022, selon les données de Kpler.

Platts a déclaré que le passage au Brent daté fonctionnait et que les réactions du marché étaient positives depuis l'ajout du WTI : "Cela se traduit par de nouveaux participants, une plus grande liquidité et une transparence encore plus grande."

Adi Imsirovic, directeur chez le consultant Surrey Clean Energy et négociant en pétrole qui a beaucoup écrit sur le Brent, a déclaré que la volatilité aurait été beaucoup plus importante si le Midland n'avait pas été ajouté à l'indice de référence.

L'écart entre le Midland et le Brent daté, qui a atteint une moyenne de plus 2,43 dollars sur une base livrée le 21 juin lorsque Trafigura a acheté quatre cargaisons, est tombé à plus 2,30 dollars jeudi, alors qu'un nouvel intérêt pour la vente s'est manifesté. Le prix de Forties a augmenté au cours de la même période.

"Aucun de ces repères n'est parfait, mais le Brent semble correct", a-t-il déclaré.

Thomson Reuters est en concurrence avec Platts pour la fourniture d'informations et de données sur le marché pétrolier.