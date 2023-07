Paris(awp/afp) - Les marchés mondiaux sont en baisse lundi, déçus par la faible croissance économique en Chine et après leur plus forte progression hebdomadaire depuis mars la semaine passée.

En Asie, la Bourse de Shanghai perdait 0,90% dans les derniers échanges, et celle de Shenzhen 0,47%. Tokyo et Hong Kong sont fermées en raison d'un jour férié.

En Europe, Paris, dont les valeurs du luxe sont plus sensibles aux variations de la conjoncture en Chine, reculait de 0,74%. Francfort cédait 0,33%, Londres 0,27%, Milan 0,20% vers 07H10 GMT.

Les investisseurs ont été une nouvelle fois refroidis par les nouvelles économiques venues de Chine.

Si la Chine a vu sa croissance accélérer au 2e trimestre, en raison d'un effet de base favorable sur un an, les chiffres masquent toutefois les difficultés de la deuxième économie mondiale, confrontée à une conjoncture délicate et un chômage record des jeunes.

Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a bondi sur un an de 6,3%, selon le Bureau national des statistiques (BNS), mais ce rythme de croissance, qui ferait bien des envieux dans la plupart des grandes économies, est toutefois très inférieur aux attentes d'analystes interrogés par l'AFP (7,1%).

D'un trimestre à l'autre en revanche, base de comparaison plus réaliste, la croissance du géant asiatique se tasse à 0,8%, après une hausse de 2,2% sur la période janvier-mars.

"La faiblesse de la croissance signifie que le gouvernement et la Banque populaire de Chine (PBoC) vont intensifier leurs efforts pour assouplir davantage les conditions financières et ouvrir la voie à une reprise plus rapide", ce qui est positif pour les marchés, souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote. "D'un autre côté, les politiques de soutien mises en place jusqu'à présent ont eu peu d'impact", note-t-elle également.

Les investisseurs vont se concentrer sur les résultats d'entreprises, aux Etats-Unis où les financières ont ouvert le bal vendredi, et en Europe.

Côté macro-économie, peu d'indicateurs de premier plan sont attendus, même si la semaine sera animée par les ventes au détail mardi aux Etats-Unis, l'estimation finale de l'inflation en zone euro mercredi, ou encore l'inflation au Japon vendredi.

Richemont déçoit

Le géant suisse du luxe Richemont (-7,57% à Zurich), propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a dévoilé lundi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 14% à 5,3 milliards d'euros, porté par la reprise en Chine qui a compensé un repli dans la zone Amériques. C'est un peu moins bien qu'attendu par les analystes.

"Dans un contexte macro-économique ralenti, il est plus difficile de vendre aux classes moyennes de la bijouterie" plutôt que des sacs ou des vêtements, estime Luca Solca, analyste du secteur luxe pour Bernstein.

Le secteur du luxe dans son ensemble était en difficulté: à Paris, LVMH perdait 3,00%, Hermès 2,76%. Moncler reculait de 3,10% à Milan.

L'Etat russe contre Danone et Carlsberg

L'Etat russe a pris le contrôle d'actifs en Russie des géants français Danone et danois Carlsberg, placés devant le fait accompli, même s'ils avaient fait part de leur intention de quitter le marché russe après l'offensive en Ukraine.

Danone (-0,63%) a assuré que la décision russe n'aura "pas d'impact sur les objectifs financiers pour l'année 2023" tandis que le brasseur danois (-1,06%) a reconnu que "les perspectives de ce processus de vente" annoncé en juin à un repreneur inconnu "sont désormais hautement incertaines".

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole reculait, confirmant la tendance de vendredi marquée par des prises de bénéfices après avoir atteint un sommet en plus de deux mois: le baril de Brent cédait 1,26% à 78,86 dollars et le baril de WTI américain de 1,30% à 74,44 dollars vers 07H00 GMT.

L'euro était stable face au dollar (+0,04%) à 1,1233 dollar.

Le bitcoin était aussi étale à 30'280 dollars.

afp/buc