Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux progressent vendredi, gardant leur tendance haussière ayant propulsé bon nombres d'incides au-dessus ou proches de leurs sommets, voyant le positif même dans la détérioration de l'activité économique en Europe.

En Europe, Paris montait de 0,77% et Francfort 0,47% vers 11H05 GMT. Londres reculait en revanche de 0,40%.

Le recul de l'activité du secteur privé s'est encore accéléré en décembre dans la zone euro, plombé en particulier par la France, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global.

"Les dernières données dressent un tableau décourageant de l'économie de la zone euro, le secteur privé ne montrant aucun signe de reprise en décembre", que ce soit dans les services ou la production manufacturière, a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank, cité dans un communiqué de S&P Global.

Mais cette tendance n'est pas sans déplaire aux investisseurs, qui espèrent que le risque accru de récession en Europe pousse la banque centrale européenne a adoucir sa politique.

Les taux d'intérêt des emprunts européens, stables à l'ouverture, chutaient de nouveau après les PMI: le taux d'intérêt de l'Etat allemand à 10 ans, l'échéance qui fait référence, tombait à 2,05%, contre 2,11% jeudi en clôture.

Jeudi, les investisseurs avaient été déçus car la présidende de la BCE, Christine Lagarde, avait indiqué que le conseil des gouverneurs n'avait pas "du tout" discuté de baisses des taux, contrairement aux responsables de la Fed mercredi.

"Dans l'ensemble, la BCE est probablement trop optimiste en n'anticipant pas de récession dans la zone euro" estime Christophe Boucher, directeur des investissments chez ABN Amro IS.

Il note que "le marché semble insensible aux mauvaises données économiques, se concentrant uniquement sur les baisses de taux potentielles qu'elles impliquent. Ce genre de complaisance et d'aveuglement ne durera pas éternellement" prévient-il.

Les mêmes données sur l'activité économique, mais pour les Etats-Unis, sont attendues autour de l'ouverture de Wall Street. Les trois indices se dirigeaient vers des premiers échanges proches de +0,3%.

La semaine a été dominée par les dernières réunions de l'année des banques centrales. Si celle des Etats-Unis a ravi les marchés mercredi, car "limpide sur sa volonté de baisser les taux directeurs l'an prochain" selon Christopher Dembik de Pictet AM, la Banque centrale européenne et celle d'Angleterre ont été "plus prudentes", souligne-t-il.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a pris 2,38%, saluant notamment l'annonce selon laquelle la Banque populaire de Chine avait injecté plus de liquidités que prévu dans le système financier et des nouvelles mesures des autorités chinoises pour soutenir le marché immobilier du pays.

La Bourse de Tokyo a gagné 0,87%, grimpant de 2,05% sur l'ensemble de la semaine.

Campari boit Courvoisier

Le groupe italien de boissons Campari a annoncé jeudi avoir entamé des négociations exclusives avec le groupe américain de spiritueux Beam Suntory afin d'acquérir 100% du capital de Beam Holding France, qui détient la marque de cognac premium Courvoisier. L'entreprise reculait de 2,04% à Milan.

Le pétrole encore en hausse

Les prix du pétrole restaient dans le vert vendredi, conservant leurs gains après la dernière décision de politique monétaire de la Fed, qui laisse entrevoir aux marchés la possibilité de baisses de taux dès l'an prochain

Après une hausse de plus de 3% jeudi, le baril de Brent de mer du Nord prenait 0,51% à 77,00 dollars et celui WTI américain 0,57% à 72,00 dollars vers 10H55 GMT.

L'euro cédait 0,26% à 1,0964 dollar.

afp/ck