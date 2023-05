L'inflation la plus élevée que le Royaume-Uni ait connue depuis quarante ans n'a pas réussi à stimuler les bénéfices des entreprises l'année dernière, à l'exception des extracteurs de pétrole et de gaz qui ont bénéficié d'une hausse des prix de l'énergie, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Le taux net moyen de rendement du capital employé par les entreprises britanniques non impliquées dans l'extraction de pétrole et de gaz était de 9,5 % en 2022, son plus bas niveau depuis 2011 et en baisse par rapport à 10,0 % en 2021, a indiqué l'Office des statistiques nationales (Office for National Statistics).

L'inflation des prix à la consommation britannique a culminé à 11,1% en octobre 2022, son plus haut niveau depuis 1981, et a été plus lente que prévu à baisser depuis, tombant à 8,7% en avril, le taux le plus élevé parmi les sept plus grandes économies avancées du monde.

Toutefois, la Banque d'Angleterre a déclaré qu'il y avait peu de preuves jusqu'à présent que les profits excessifs des entreprises - parfois connus sous le nom de "greedflation" - étaient responsables de l'inflation élevée, contrairement aux inquiétudes des banquiers centraux de la zone euro.

Si l'on considère le quatrième trimestre de l'année dernière, lorsque l'inflation était la plus élevée, les taux de rendement nets en dehors du secteur du pétrole et du gaz étaient de 9,6 %, en hausse par rapport aux 8,9 % du troisième trimestre, mais inférieurs au niveau de 10,9 % atteint trois ans plus tôt, avant la pandémie du virus COVID-19.

"Le tableau d'ensemble est le suivant : alors que l'inflation avide est devenue le sujet d'actualité, il ne semble pas que les entreprises élargissent leurs marges bénéficiaires et augmentent leurs rendements", a déclaré Krishan Shah, économiste à la Resolution Foundation, un groupe de réflexion qui se concentre sur les questions touchant les travailleurs faiblement rémunérés.

La flambée de l'inflation en Grande-Bretagne a d'abord reflété un bond des coûts de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a aggravé les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement créés par la pandémie de grippe A (COVID-19). Par la suite, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des salaires a accentué les pressions inflationnistes.

Les marges bénéficiaires ont été beaucoup plus élevées pour les entreprises qui extraient le pétrole et le gaz de la mer du Nord, qui ont déclaré un taux de rendement net moyen de 18,2 % en 2022, le plus élevé depuis 2011. Les marges ont toutefois fortement chuté à 12,7 % au dernier trimestre 2022, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz.

"L'excédent net d'exploitation des entreprises du plateau continental britannique est fortement lié aux prix du pétrole et du gaz", a déclaré l'ONS.

Depuis mai 2022, le gouvernement britannique prélève une taxe exceptionnelle de 25 % sur les bénéfices réalisés dans le secteur de l'énergie. Selon les prévisions du mois de mars, cette taxe devrait rapporter 25,9 milliards de livres (32,7 milliards de dollars) entre 2022 et 2028. (1 $ = 0,7923 livre)