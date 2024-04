Les États-Unis ont doublé le rythme de réduction des émissions de carbone depuis l'adoption en 2022 de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président Joe Biden, selon des analystes et des scientifiques. Plus de 80 projets solaires, éoliens et de stockage de l'énergie ont profité de la combinaison de paiements directs et de crédits d'impôt prévue par la loi.

L'IRA et la loi bipartisane sur les infrastructures ont fourni l'année dernière 239 milliards de dollars pour l'énergie propre, les véhicules électriques, l'électrification des bâtiments et la gestion du carbone aux États-Unis, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2022, selon le Clean Investment Monitor, un projet conjoint du groupe de recherche politique Rhodium Group et du MIT. Toutefois, les experts estiment qu'il reste un long chemin à parcourir avant que la loi ne permette d'atteindre les ambitions climatiques plus larges de M. Biden, à savoir une émission nette nulle d'ici à 2050.

En fin de compte, les analystes s'attendent à ce que les dépenses directes du gouvernement américain et les crédits d'impôt prévus par la loi dépassent de loin l'estimation initiale de 400 milliards de dollars. Le groupe Goldman Sachs a prévu des dépenses allant jusqu'à 1,2 billion de dollars jusqu'en 2031.

Deux ans après l'adoption de la loi historique sur le climat, les premiers gagnants ont été des secteurs tels que l'énergie électrique, la fabrication de batteries et les énergies propres traditionnelles comme l'éolien et le solaire. La loi a encouragé les entreprises asiatiques et européennes à investir davantage aux États-Unis, ce qui a incité l'Europe à élaborer son propre plan industriel vert, craignant que les États-Unis ne lui retirent des projets et des talents dans le domaine des énergies propres.

Pourtant, les réglementations nationales et locales ont entravé le développement de nouvelles lignes de transmission, et les nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques n'ont pas poussé aussi vite que certains l'avaient espéré. Par ailleurs, l'IRA a été beaucoup plus lente à encourager d'autres types de projets, en particulier l'hydrogène, la séquestration du carbone, la géothermie et l'énergie nucléaire, a fait remarquer Jigar Shah, responsable du bureau des programmes de prêts au ministère de l'énergie.

Ces secteurs "continuent de se débattre pour savoir comment réunir tous les éléments", a déclaré M. Shah le mois dernier lors de la conférence CERAWeek sur l'énergie à Houston.

Les compagnies pétrolières se sont montrées hostiles aux critères d'attribution des crédits d'impôt pour les usines de production d'hydrogène. Le directeur général d'Exxon Mobil Corp, Darren Woods, a averti dans une interview qu'il pourrait abandonner un projet de plusieurs milliards de dollars visant à construire la plus grande usine d'hydrogène au monde au Texas.

"Le défi a consisté à traduire la législation de l'IRA en réglementation", a déclaré M. Woods, notant que la réglementation proposée favorise l'utilisation d'hydrogène provenant d'usines alimentées par des énergies renouvelables plutôt que par du gaz naturel.

Même dans des secteurs tels que les véhicules électriques, les entreprises découvrent "une multitude d'obstacles pratiques à la mise en œuvre des avantages fiscaux de l'IRA", a déclaré Jason Bordoff, directeur fondateur du Center on Global Energy Policy de l'université de Columbia.

Il a cité, par exemple, le manque de lignes de transmission qui permettraient de relier les nouveaux projets d'énergie propre au réseau et les exigences en matière de contenu local pour les VE.

Les constructeurs automobiles américains craignent que les véhicules chinois bon marché n'inondent le marché, ce qui déclencherait des règles de contenu américain et des appels à Washington en faveur de droits de douane plus élevés. La Chine a protesté auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les règles américaines en matière de contenu des VE.

La crainte de voir les entreprises asiatiques s'accaparer le marché des technologies de pointe nécessaires à la fabrication des VE et d'autres produits à énergie verte a également incité Washington à lancer des investissements agressifs dans des usines de semi-conducteurs.

"Certains aspects de l'énergie propre, comme les véhicules électriques, sont devenus particulièrement politisés. Il pourrait y avoir un risque que la mise en œuvre de l'IRA par l'administration soit ralentie", a déclaré M. Bordoff.

Jusqu'à présent, un réseau de stations de recharge pour véhicules électriques financé par les États-Unis à hauteur de 7,5 milliards de dollars n'a donné lieu qu'à une poignée de stations, malgré une dérogation temporaire aux règles américaines en matière de contenu.

Les obstacles réglementaires ont entravé l'avancement de projets complexes privilégiés par les compagnies pétrolières, tels que les usines d'hydrogène ou les systèmes de capture du carbone pour les puits de pétrole, a fait remarquer Roman Kramarchuk, responsable de l'analyse des marchés et des politiques climatiques pour S&P Global Commodity Insights.

Il a prédit que ces projets connaîtraient une deuxième vague de développement "lorsqu'il y aura plus de certitude sur la manière dont le financement est censé se faire ou sur ce qu'il faut faire pour conclure un accord".

Les dirigeants du secteur pétrolier présents à la conférence de Houston se sont également plaints du fait que la réglementation rendait difficile la construction de nouveaux gazoducs, ce qui compromettait les efforts déployés pour extraire le gaz des sites de forage.

Aujourd'hui, une proposition de taxe liée à l'IRA pour les émissions excessives de méthane sur les terres fédérales a soulevé un nouvel obstacle, a déclaré Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips, qui a ajouté que "l'industrie fait pression" sur cette question.

Malgré les diverses plaintes de l'industrie, la loi sur le climat a aidé les États-Unis à réduire leurs émissions de carbone de 4 % par an, soit le double du rythme de 2 % par an avant la loi, ont indiqué neuf équipes de recherche américaines dans un article publié l'année dernière dans la revue Science. Pourtant, certains experts estiment que le rythme doit s'accélérer.

L'IRA double le rythme des réductions, mais aurait dû le tripler pour atteindre nos objectifs climatiques de 2030 et se mettre sur la voie d'une émission nette nulle d'ici 2050, a déclaré Jesse Jenkins, professeur d'ingénierie mécanique et aérospatiale à Princeton, l'un des participants à l'étude.