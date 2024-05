Un juge de l'Oklahoma a bloqué une loi de l'État qui interdit aux systèmes de retraite de l'État de passer des contrats avec des sociétés qui limitent les investissements dans l'industrie pétrolière et gazière.

La juge Sheila Stinson du tribunal de district du comté d'Oklahoma a émis mardi une injonction temporaire bloquant l'application de la loi après avoir estimé que le retraité Don Keenan avait des chances d'obtenir gain de cause dans l'action en justice qu'il avait intentée l'année dernière, alléguant que la loi violait la constitution de l'État et qu'elle était rédigée de manière trop vague.

La loi 2022 de l'Oklahoma fait partie des dizaines de projets de loi soutenus par les Républicains à travers le pays qui visent à libérer les entreprises de combustibles fossiles des contraintes liées au climat adoptées par certaines sociétés de Wall Street.

D'autres lois similaires portent sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) brûlantes, telles que le droit à l'avortement et les armes à feu.

Dans le même temps, les grands gestionnaires d'actifs ont soutenu moins de résolutions d'actionnaires sur le climat ou ont laissé de côté les efforts de l'industrie pour réduire les émissions, en invoquant notamment le fait que les entreprises prennent déjà des mesures pour répondre aux préoccupations environnementales.

La loi de l'Oklahoma interdit aux agences de l'État de faire des affaires avec des sociétés financières qui limitent leurs investissements dans les entreprises du secteur de l'énergie, et exige que le trésorier de l'État tienne une liste de ces sociétés, même si elles continuent à détenir des actions dans des entreprises du secteur des combustibles fossiles. L'année dernière, le trésorier Todd Russ a inscrit BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan Chase et Bank of America sur cette liste.

Dans sa décision, Mme Stinson a déclaré que la constitution de l'État exigeait que les fonds de retraite soient gérés au bénéfice exclusif de leurs bénéficiaires, mais que la loi semblait viser à contrer certains agendas politiques et à aider le secteur du pétrole et du gaz. Mme Stinson a également déclaré que la loi contenait des définitions contradictoires et peu claires pour des termes clés.

Dans une déclaration envoyée par un représentant, Russ, de l'Oklahoma, a déclaré : "Je veille uniquement aux intérêts financiers des citoyens de l'Oklahoma et de ses industries. Cette décision ne va pas arrêter la lutte des habitants de l'Oklahoma contre les activistes qui utilisent l'ESG dans l'État". M. Russ a également indiqué qu'il se préparait à faire appel de cette décision.

L'Oklahoma est l'un des principaux États producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis.

Un avocat de Keenan s'est refusé à tout commentaire.

Les experts juridiques affirment que la décision des juges, bien que spécifique à la loi de l'Oklahoma, pourrait illustrer les vulnérabilités juridiques d'autres lois anti-boycott adoptées par les Républicains dans d'autres États.

Robert Skinner, avocat au cabinet Ropes & Gray, a déclaré que les principes animant le raisonnement des tribunaux devraient trouver un large écho" dans d'autres États dotés de lois similaires.

Nombre de ces lois sont vulnérables à la même critique, à savoir que l'utilisation des fonds de pension comme outil politique pour la "protection" supposée d'industries particulières va à l'encontre des mandats de la loi de l'État selon lesquels les pensions doivent être gérées uniquement dans l'intérêt des retraités", a déclaré M. Skinner.

Bryan McGannon, directeur général de l'organisation d'investissement durable US SIF, a déclaré que l'action du juge montre que les lois anti-ESG ne sont pas dans l'intérêt des bénéficiaires.

"Les professionnels de la finance devraient, en fin de compte, avoir la liberté de faire les meilleurs choix d'investissement pour leurs bénéficiaires sans interférence législative partisane", a déclaré M. McGannon. (Reportage de Clark Mindock à New York et de Ross Kerber à Boston ; rédaction d'Alexia Garamfalvi, Bill Berkrot et Daniel Wallis)