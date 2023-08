La nourriture et l'aide s'accumulent à la frontière du Niger en raison des sanctions.

Le poste frontière de Malanville, dans le nord du Bénin, est l'un des plus fréquentés d'Afrique de l'Ouest. Des camions transportant de la nourriture, de l'aide humanitaire et des matériaux industriels circulent habituellement librement vers le Niger voisin, l'un des pays les plus pauvres du monde.

Aujourd'hui, il est à l'arrêt. Une file de milliers de camions s'étire sur 25 km depuis les rives boueuses du fleuve Niger qui marque la frontière. Les chauffeurs bloqués pendant des semaines suspendent leurs vêtements entre les camions. Loin des gardes-frontières, les petits commerçants empilent les marchandises sur des bateaux en bois pour traverser le fleuve battu par les pluies. Ce retard est l'un des signes les plus évidents de l'impact des sanctions imposées par le bloc régional de la CEDEAO au Niger après le coup d'État militaire du 26 juillet. Le blocus vise à faire pression sur la junte pour qu'elle rétablisse le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Ce faisant, il a fait grimper le prix des denrées alimentaires à l'intérieur du Niger pendant la période de soudure, entravé l'industrie et menacé d'une pénurie de fournitures médicales, selon les agences d'aide, les fonctionnaires et les habitants. "Nous ne savons pas si nous avons été pris en otage ou quoi", a déclaré le camionneur nigérien Soulemane, qui est bloqué à la frontière avec sa cargaison de sucre et d'huile depuis plus de 20 jours. "Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a nulle part où dormir. Rien n'indique pour l'instant que les sanctions aient entamé la popularité de la junte. Dimanche dernier, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour soutenir le coup d'État, certaines arborant des pancartes anti-CEDEAO. La popularité des chefs militaires au Mali a semblé croître lorsque la CEDEAO a imposé des sanctions après les coups d'État de 2020 et 2021. DES MILLIONS DE PERSONNES NE PEUVENT PAS MANGER UNE FOIS PAR JOUR Quelque 6 000 tonnes de marchandises du Programme alimentaire mondial des Nations unies sont bloquées à l'extérieur du Niger, notamment des céréales, de l'huile de cuisson et de la nourriture pour les enfants souffrant de malnutrition, a déclaré Djaounsede Madjiangar, porte-parole régional de l'organisation. Les habitants ont déclaré qu'il y avait encore de la nourriture sur les étagères à Niamey, mais que les prix avaient grimpé en flèche. Depuis l'annonce des sanctions, le prix du riz a augmenté de 21 % et celui du sorgho de 14 %, selon le PAM. Les livraisons du PAM étaient destinées à atténuer la crise alimentaire qui frappait déjà le Niger, où une insurrection islamiste a contraint des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Environ 3 millions de personnes ont du mal à se procurer un repas par jour. La crise pourrait faire basculer 7 millions de personnes supplémentaires dans la même catégorie, selon le PAM. "Nous pourrions nous retrouver avec 10 millions de personnes incapables de se nourrir", a déclaré M. Madjiangar. "Les besoins humanitaires augmentent. Le PAM et l'UNICEF, l'agence des Nations unies pour l'enfance, affirment qu'ils n'ont pas encore dû réduire leurs opérations au Niger, mais préviennent que le temps presse. Les interruptions pourraient avoir des effets dévastateurs au Niger, où le taux de mortalité infantile est l'un des plus élevés au monde. Les conteneurs de l'UNICEF sont bloqués à la frontière et dans le port béninois de Cotonou. Les équipements et les vaccins de la chaîne du froid risquent de perdre leur efficacité. Il s'agit notamment de doses contre l'infection mortelle à rotavirus chez les enfants, a indiqué l'agence dans des commentaires envoyés par courriel. Entre-temps, la CEDEAO et la junte restent à couteaux tirés. Le bloc a menacé d'intervenir militairement si les pourparlers et les autres efforts visant à faire pression sur la junte échouent. "Ces sanctions ne sont pas conçues pour trouver une solution, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier", a déclaré le chef du coup d'État, le général Abdourahmane Tiani, dans un discours prononcé samedi. LE BLOCAGE DES ENTREPRISES Les sanctions ne menacent pas seulement l'approvisionnement en nourriture et en aide du Niger. Le Nigeria a coupé l'électricité, ce qui compromet les soins médicaux dans les hôpitaux, a déclaré M. Tiani. Maxime Kader, un entrepreneur basé à Niamey, a déclaré à Reuters qu'il avait dû arrêter de vendre des couveuses de volailles en raison du manque de contreplaqué et de la baisse de l'électricité. Les projets d'infrastructure à grande échelle ont également été touchés par les retombées de la crise. Le gel des flux financiers régionaux a interrompu la construction d'un barrage dirigé par la Chine et destiné à renforcer la sécurité alimentaire. Les prévisions de croissance économique de 7 % cette année reposaient sur le lancement attendu d'un oléoduc reliant le Niger au Bénin, mais l'impact du coup d'État sur les travaux d'achèvement du projet soutenu par PetroChina n'a pas été clairement établi. PetroChina n'a pas répondu à une demande de commentaire. Au point de passage de Malanville, les journalistes de Reuters ont vu des véhicules portant l'inscription WAPCO, une société travaillant sur l'oléoduc. Certains ont été autorisés à passer au Niger, mais d'autres sont restés bloqués dans la file d'attente. De nombreux conducteurs à la frontière semblent se préparer à une longue attente. Certains ont érigé des tentes de fortune et cuisinent sur de petits réchauds à charbon de bois, d'autres se débrouillent pour trouver de la nourriture alors qu'ils n'ont plus d'argent. "Ils doivent revoir la situation, car il n'y a pas d'autre solution", a déclaré le camionneur nigérien Mahamat Addi Saleh. "C'est ici que tout le monde passe.