RentGuarantor Holdings PLC - Fournisseur de services de garantie de loyer basé à Londres - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 augmente de 79%, soit 304 965 GBP, contre 170 492 GBP l'année précédente. La perte avant impôts se creuse à 408.470 GBP contre 352.919 GBP, et la perte par action à 3,53 pence contre 3,13 pence. Les pertes plus importantes sont dues à des investissements continus dans la technologie, le personnel et le marketing. Elle déclare que les résultats "soutiennent notre stratégie" et qu'elle représente une opportunité "significative" à long terme.

Journeo PLC - Basée à Ashby de la Zouch, Angleterre - Le bénéfice avant impôt augmente pour atteindre 1,7 million de livres sterling au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé, passant de 8,9 millions de livres sterling à 21,8 millions de livres sterling, y compris la contribution de 9,3 millions de livres sterling d'IGL Ltd (Infotec), acquise en janvier. Le chiffre d'affaires de l'activité principale a augmenté de 41 %, passant de 8,9 millions de livres sterling à 12,5 millions de livres sterling, et les ventes de produits à plus faible marge ont été plus élevées que prévu. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 41 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, ce qui est "nettement supérieur aux attentes actuelles du marché". Elle s'attend à des recettes de 42 millions de livres sterling l'année prochaine et vise un chiffre d'affaires de 50 millions de livres sterling en 2025.

International Personal Finance PLC - Fournisseur de crédit à la consommation domestique et numérique basé à Leeds, en Angleterre - Le bénéfice avant impôt a augmenté de 12 % au premier semestre 2023 pour atteindre 37,8 millions de livres sterling, contre 33,8 millions de livres sterling en 2022, ce qui est supérieur aux attentes. Chiffre d'affaires en hausse de 28% à 380 millions de livres sterling contre 297,4 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende intérimaire de 3,1 pence par action, en hausse de 15 % par rapport aux 2,7 pence de l'année dernière. Le déploiement des cartes de crédit en Pologne "progresse bien" avec 53 000 cartes émises, tandis que sa stratégie d'expansion au Mexique est en bonne voie avec un peu moins de 800 000 clients. L'entreprise est convaincue que les résultats de l'année seront solides grâce à la solidité de son bilan, mais elle a l'intention de maintenir un contrôle strict des coûts.

Ethernity Networks Ltd - Fournisseur de technologie de semi-conducteurs pour le traitement des données basé à Airport City, en Israël - Prend encore "des mesures prudentes pour générer un flux de trésorerie positif à partir de ses opérations" au cours de l'exercice 2023, y compris en combinant le modèle d'entreprise pour se concentrer sur les licences et la réduction des coûts. Déclare qu'il existe une "incertitude significative" quant à sa capacité à atteindre son objectif de chiffre d'affaires pour l'année entière en raison de cycles de vente prolongés et de retards dans les contrats avec les clients existants. Toutefois, elle prévoit une amélioration de la marge brute une fois que les ventes de licences commenceront et une amélioration du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La société indique également qu'elle a achevé la livraison de ses systèmes sur puce à un client existant du secteur des communications sans fil fixes, conformément à un bon de commande de 1,5 million de dollars annoncé en juin.

Eco Atlantic Oil & Gas Ltd - Société pétrolière et gazière basée à Toronto ayant des projets en Namibie, en Guyane et en Afrique du Sud - La perte avant impôts pour l'exercice clos le 31 mars s'est creusée à 36,6 millions de livres sterling, contre 3,8 millions de livres sterling l'année précédente. Les recettes passent de 3 556 USD à 66 671 USD. La société continue de recevoir l'intérêt de tiers pour sa position stratégique au large de la Namibie et reste déterminée à poursuivre les forages sur le bloc Orinduik en Guyane.

Symphony Environmental Technologies PLC - Développeur de technologies visant à accroître la durabilité des produits en plastique et en caoutchouc, basé à Hertfordshire, Angleterre - déclare que le revenu du groupe pour le premier semestre 2023 augmente à 3,6 millions de livres sterling, contre 3,0 millions de livres sterling l'année dernière. La marge brute passe de 36 % à plus de 42 %. Les coûts de distribution ont été "fortement réduits", passant de 225 000 GBP à 110 000 GBP, en raison de la baisse des coûts d'expédition et de l'amélioration de l'efficacité de sa nouvelle installation de production au Moyen-Orient. L'entreprise affirme qu'elle continuera à enregistrer des pertes, mais qu'elles seront nettement inférieures à celles de l'année précédente. Elle s'attend à ce que la dynamique de cette période l'aide à redevenir productive et à commercialiser à court terme plusieurs projets clés.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

