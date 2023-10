Bursa Malaysia Derivatives Exchange (BMD), connu pour offrir les contrats à terme sur l'huile de palme les plus liquides au monde, prévoit de lancer des contrats à terme sur l'huile de soja au cours du premier trimestre de l'année prochaine, a déclaré un haut responsable de la bourse.

La bourse a travaillé sur la finalisation des spécifications du contrat, qui sera achevée cette année avant le lancement du contrat au début de 2024, a déclaré Mohd Saleem, directeur du marché des dérivés à Bursa Malaysia < BMYS.KL >.

"Il y a beaucoup d'échanges entre l'huile de palme et l'huile de soja. Cela permettra probablement de créer une synergie et d'accroître les opérations de couverture sous un même toit", a-t-il déclaré.

Actuellement, le Chicago Mercantile Exchange (CME Group), qui a fusionné avec le Chicago Board of Trade (CBOT), propose le contrat à terme sur l'huile de soja le plus liquide, utilisé par l'industrie comme référence.

Les mouvements de prix de l'huile de palme, de l'huile de soja, de l'huile de tournesol et de l'huile de colza dépendent de l'évolution des prix des autres huiles alimentaires concurrentes.

Actuellement, les négociants et les raffineurs couvrent leurs risques liés aux différentes huiles alimentaires sur différentes plateformes d'échange.

Le BMD essaiera d'abord de créer un contrat de référence pour l'huile de soja à l'intention des acheteurs asiatiques et pourrait ensuite lancer des contrats pour d'autres huiles comestibles telles que l'huile de tournesol, a-t-il déclaré.

L'Indonésie et la Malaisie sont les principaux exportateurs d'huile de palme. L'Argentine, le Brésil et les États-Unis sont les principaux exportateurs d'huile de soja, tandis que la Russie et l'Ukraine concentrent la majeure partie des expéditions d'huile de tournesol.

La décision de l'Inde de mettre un terme au commerce à terme de l'huile de palme et de l'huile de soja a incité un plus grand nombre de négociants indiens à couvrir leur risque sur le BMD, a-t-il ajouté.

L'Inde, premier importateur mondial d'huiles comestibles, a suspendu en décembre 2021 les échanges de contrats dérivés sur les principales matières premières agricoles.

Le volume des échanges d'huile de palme sur le BMD a augmenté au cours des trois dernières années en raison de la volatilité causée par la décision de l'Indonésie de réduire les exportations et les changements apportés par l'Inde à la structure des droits de douane, a déclaré M. Saleem.

Les volumes sont maintenant revenus à des niveaux normaux, mais ils sont encore plus élevés que les niveaux antérieurs à la conférence COVID-19, a-t-il ajouté. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Rédaction de Sohini Goswami)