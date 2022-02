La politique monétaire et l'Ukraine font tâtonner les marchés

Paris (awp/afp) - Les incertitudes sur le resserrement monétaire ainsi que la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine faisaient tâtonner les marchés lundi.

En Europe, Francfort montait de 0,33% en dépit d'une production industrielle allemande en baisse de 0,3% en décembre, plombée par le BTP. Paris gagnait 0,21% et Londres 0,45%. A Zurich, le SMI gagnait 0,20%.

Dans le même temps, Wall Street s'apprêtait à ouvrir en petite hausse: le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,14% dans les contrats à terme avant l'ouverture, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones étaient stables.

"Les marchés sont partagés entre la progression du S&P 500 et du Nasdaq vendredi et les anticipations de hausses des taux", note Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance. "La semaine sera encore occupée par les interrogations liées au resserrement monétaire des banques centrales et par les résultats d'entreprises", selon lui.

Vendredi à Wall Street, les indices ont fini majoritairement dans le vert (le Dow Jones cédant 0,06% mais le Nasdaq grimpant de 1,58%).

Depuis l'annonce d'un nombre plus élevé qu'attendu de créations d'emplois en janvier aux États-Unis, les investisseurs craignent que la banque centrale américaine, la Fed, n'augmente ses taux directeurs plus vite et plus souvent cette année, pour contrer l'inflation.

Les marchés estiment désormais à un tiers la probabilité d'une hausse de 50 points de base du taux directeur de la Fed en mars, selon les observateurs.

Les rendements sur le marché de la dette souveraine poursuivaient leur remontée.

Dans ce contexte, les investisseurs attendent de pied ferme la publication jeudi de l'évolution des prix à la consommation en janvier aux États-Unis, rendez-vous majeur de la semaine qui restera par ailleurs rythmée par les publications de résultats financiers.

"La nervosité des marchés est également alimentée par les tensions géopolitiques liées à la crise ukrainienne", commente M. Pichard.

Un intense ballet diplomatique s'ouvre lundi pour tenter de désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Les Occidentaux accusent le Russie d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine en vue d'une éventuelle invasion, ce que Moscou dément, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité.

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé planer jeudi le spectre d'un resserrement monétaire en cours d'année, soit plus tôt qu'anticipé.

La présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde, prendra la parole ce lundi à 15H45 GMT, lors d'une audition virtuelle devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Le comparateur de prix PriceRunner poursuit Google en justice ___

Le site suédois de comparaison de prix PriceRunner a annoncé lundi poursuivre en justice le géant internet américain Google pour 2,1 milliards d'euros, l'accusant d'avoir fait la promotion de ses propres comparaisons de prix dans les résultats de recherche. Le titre gagnait 0,53% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street.

Forvia, 7e équipementier automobile mondial ___

Les équipementiers automobiles Faurecia (+2,54% à 39,63 euros) et Hella (-0,10% à 62,08 euros) ont annoncé lundi la formation d'un nouveau groupe issu de leur fusion, Forvia, le septième groupe mondial du secteur.

Le PDG de Spotify ne veut pas réduire Joe Rogan au silence ___

Malgré une vive polémique, le PDG de Spotify a défendu le maintien sur la plateforme de la star américaine du podcast Joe Rogan, tout en "condamnant" certains de ses propos "nuisibles", dans un mail à ses employés dont l'AFP a obtenu copie lundi. Le titre perdait 2,54% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street.

Le pétrole en pause ___

Les prix du pétrole se donnaient du répit lundi, suspendus aux négociations sur le nucléaire iranien qui pourraient aboutir à une levée des sanctions, après un nouveau sommet pluriannuel pour le Brent.

Vers 12H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril reculait de 0,30% à 92,99 dollars, après avoir atteint un pic à 94,00 dollars le baril, un nouveau record depuis plus de 7 ans.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars perdait 0,71% à 91,65 dollars.

Du côté de l'euro et du bitcoin ___

L'euro perdait 0,12% face au billet vert, à 1,1446 dollar vers 12H20 GMT.

Le bitcoin remontait (+2,39%) à 42.684 dollars par rapport à vendredi.

afp/rp