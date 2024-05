Le pétrolier Dubai Angel s'est amarré lundi au terminal maritime Westridge à Vancouver, se préparant à charger la première cargaison de pétrole brut provenant de l'oléoduc Trans Mountain (TMX) récemment élargi, selon les données de suivi des navires.

Affrété par le producteur de pétrole canadien Suncor Energy, le navire battant pavillon des Îles Marshall devait charger environ 550 000 barils d'Access Western Blend (AWB) à destination de la Chine, selon les données de suivi des navires du Kpler.

Trans Mountain a déclaré qu'elle prévoyait de charger le premier navire de pétrole provenant de l'oléoduc élargi dans le courant du mois.

TMX, qui acheminera 590 000 barils par jour (bpj) supplémentaires vers la côte pacifique du Canada depuis l'Alberta, a commencé ses opérations commerciales ce mois-ci après des années de retards réglementaires et d'échecs de construction.

Les flux de l'oléoduc et les chargements du terminal maritime Westridge sont suivis de près par les négociants et les expéditeurs, car l'expansion permet aux producteurs canadiens d'accéder plus facilement aux marchés de la côte ouest des États-Unis et de l'Asie. Le resserrement de l'offre de brut lourd a rendu le pétrole canadien plus attrayant pour les acheteurs du monde entier.

Toutefois, des contraintes logistiques au port de Vancouver pourraient limiter le nombre d'expéditions, selon des négociants et des sources de transport maritime.

Le port de Vancouver et Suncor n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Suncor a déclaré ce mois-ci qu'elle louait des navires Aframax dans le Pacifique et qu'elle les vendait directement aux clients, cherchant ainsi à maximiser les profits sur le pétrole expédié sur le TMX. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et de Florence Tan à Singapour, avec l'aide de Marguerita Choy)