La production américaine de pétrole et de gaz montre enfin des signes de stabilisation, les plateformes de forage et les équipes de complétion de puits ayant été mises au repos en réponse à la baisse des prix depuis le milieu de l'année 2022.

Selon les dernières données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), la production nationale de pétrole brut et de condensats s'élevait à près de 13,2 millions de barils par jour (b/j) en mars 2024.

Toutefois, il n'y a pas eu de croissance nette depuis octobre 2023, ce qui indique que l'augmentation de la production après la fin de la pandémie de coronavirus et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a pris fin.

La production des 48 États inférieurs, à l'exclusion des eaux fédérales du golfe du Mexique, a augmenté de moins de 0,5 million de b/j en mars par rapport au même mois de l'année précédente.

La croissance s'est ralentie, passant de 0,9 million à 1,0 million de b/j au second semestre 2023, l'élan donné par les prix élevés de 2022 s'étant estompé.

Graphique : Production de pétrole et de gaz aux États-Unis

Les prix à terme américains du premier mois corrigés de l'inflation ont reculé à environ 81 dollars le baril en décembre 2022 (50e percentile pour tous les mois depuis le début du siècle), après avoir atteint 124 dollars en juin 2022 (83e percentile).

La production a commencé à se stabiliser ou à reculer environ 10 à 12 mois plus tard, conformément à la relation historique entre les variations de prix et de production.

La preuve évidente que la production pétrolière américaine était en train de tourner a été masquée par des conditions météorologiques inhabituelles en décembre 2023 et janvier 2024, qui ont faussé les comparaisons d'une année sur l'autre.

Mais avec le retour de conditions météorologiques plus normales en mars 2024, l'absence de croissance nette au cours des six derniers mois est devenue évidente.

STABILISATION DU PÉTROLE

Les prix à terme aux États-Unis ont atteint en moyenne 73-78 dollars le baril en mai et juin 2024, ce qui les place dans les 45-50e centiles en termes réels pour tous les mois depuis 2000.

À ces prix, il n'y a pas de signal fort en faveur d'une augmentation ou d'une diminution de la production.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier est tombé à une moyenne de seulement 497 en mai 2024, après un pic cyclique de 623 en décembre 2022.

Si les prix des contrats à terme se maintiennent aux niveaux actuels, la production américaine devrait rester pratiquement inchangée pendant le reste de l'année 2024 et au moins jusqu'au milieu de l'année 2025.

Des prix plus bas et une croissance limitée de la production américaine permettraient à l'Arabie saoudite et à ses alliés de l'OPEP de revenir sur certaines de leurs propres réductions de production plus tard dans l'année et en 2025.

PRODUCTION DE GAZ AUX ÉTATS-UNIS

La baisse des prix du gaz depuis le milieu de l'année 2022 a été encore plus sévère et a stoppé toute croissance de la production.

La production de gaz sec a été en moyenne de 102,6 milliards de pieds cubes par jour (bcf/d) en mars 2024 contre 102,9 bcf/d en mars 2023.

La production de gaz sec semble avoir atteint son maximum à la fin de l'année 2023 et affiche depuis une tendance à la baisse, légère mais constante.

Les prix à terme corrigés de l'inflation se sont effondrés pour atteindre une moyenne de 1,75 $ par million d'unités thermiques britanniques en mars 2024, soit le niveau le plus bas depuis plus de trois décennies, alors qu'ils dépassaient les 9 $ en août 2022.

En conséquence, le nombre d'appareils de forage pour le gaz est tombé à une moyenne de 115 en mars 2024, contre un pic cyclique de 162 en septembre 2022, selon la société de services pétroliers Baker Hughes.

Depuis, le nombre d'appareils de forage actifs a encore baissé pour atteindre une moyenne de 101 en mai 2024, les principaux producteurs ayant réduit leurs programmes de forage en réponse aux prix très bas.

À moins d'un rebond inattendu des prix, la production devrait rester globalement stable pendant le reste de l'année 2024 et 2025, ce qui contribuera à rééquilibrer le marché.

Une production stable ou en baisse, combinée à une forte combustion de gaz par les générateurs cet été, à un temps plus froid l'hiver prochain et à une augmentation des exportations de GNL, devrait permettre d'éliminer les stocks excédentaires avant la fin de l'hiver 2024/25.

