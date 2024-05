La production de pétrole brut de l'entreprise publique mexicaine Pemex a été affectée parce qu'elle continue d'accumuler des dettes auprès de ses fournisseurs de services, ont déclaré deux sources, une situation qui l'a obligée à réaffirmer publiquement à deux reprises cette semaine que les dettes seraient payées.

Bien que Pemex n'ait pas publié ses derniers chiffres concernant la production de pétrole brut et de condensats, les données de l'autorité de régulation des hydrocarbures ont montré en début de semaine que la production de ces deux types de pétrole et de condensats avait chuté de 6 % en glissement annuel en avril, pour atteindre 1,75 million de barils par jour (bpj).

La production de pétrole brut s'est élevée à 1,47 million de bpj, soit la plus faible production de l'entreprise depuis 45 ans.

L'une des sources a déclaré que le fait que Pemex n'ait pas payé ses fournisseurs de services était l'une des principales raisons ayant affecté la production au cours des deux derniers mois, suivie d'un accident sur une plateforme offshore en avril.

Pemex n'a jamais donné de détails sur l'accident, bien que Reuters ait fait état d'une baisse initiale de 20 000 bpj.

Dans son dernier rapport sur la dette, Pemex a indiqué des paiements en attente d'une valeur d'environ 8,82 milliards de dollars à la fin du mois d'avril. Ce chiffre n'inclut pas les taxes, les montants en litige ou ceux en cours de négociation.

Dans ses résultats du premier trimestre, Pemex avait indiqué 21,9 milliards de dollars de paiements en attente. Elle a ensuite indiqué qu'elle avait payé 6 milliards de dollars dans l'intervalle.

Aucun de ces chiffres n'inclut la dette financière de 101,5 milliards de dollars, qui est en grande partie détenue sous forme d'obligations.

L'une des sources a déclaré que, faute d'être payées pour leurs services, certaines entreprises ont cessé de travailler pour Pemex, partiellement ou totalement. La source n'a pas révélé de noms.

On ne sait pas non plus quelles sont les entreprises auxquelles Pemex doit le plus.

Pemex n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans des documents publics, elle a cité Dowell Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford et Sinopec parmi les centaines d'entreprises à qui elle doit de l'argent.

La deuxième source a confirmé cette information, mais a ajouté que certains paiements seraient programmés et qu'une fois que les entreprises les auraient reçus, elles reprendraient le travail et la production redémarrerait en mai.

Au début de l'année, plusieurs groupes industriels représentant des prestataires de services et des producteurs privés ont tiré la sonnette d'alarme : la production, les investissements et, dans certains cas, la survie même des entreprises étaient menacés.

Pemex a repris certains paiements en février, favorisant les grandes entreprises au détriment des autres.

Mercredi en fin de journée, Pemex a publié un communiqué dans lequel elle s'engageait à payer ses dettes et soulignait qu'elle avait payé entre 39 milliards de pesos (2,34 milliards de dollars) et 70 milliards de pesos par mois depuis le début de l'année.

Jeudi, Pemex a doublé son engagement en publiant une autre déclaration dans laquelle elle s'engageait à payer 70 milliards de pesos en mai.

Le Mexique organise des élections générales le 2 juin, et le président Andres Manuel Lopez Obrador a tenu à montrer que ses politiques ont aidé l'entreprise publique en difficulté au cours de ses presque six années au pouvoir, et que son successeur continuerait à le faire.

Claudia Sheinbaum, la candidate du Mouvement de régénération nationale de M. Lopez Obrador, au pouvoir, est largement en tête des sondages.

Sous Lopez Obrador, Pemex a bénéficié d'une bouée de sauvetage financière sous la forme d'injections de liquidités et de réductions d'impôts pour un montant d'environ 90 milliards de dollars. (1 $ = 16,6891 pesos mexicains) (Reportage d'Ana Isabel Martinez à Mexico ; Reportage complémentaire d'Adriana Barrera à Mexico ; Rédaction de Stefanie Eschenbacher et Matthew Lewis)