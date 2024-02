(Alliance News) - Ithaca Energy PLC a déclaré jeudi qu'elle commençait l'année "en position de force", citant un portefeuille diversifié et une option d'investissement.

L'opérateur pétrolier et gazier de la mer du Nord, basé à Londres, a déclaré que la production en 2023 a diminué de 1,7% à 70 200 barils d'équivalent pétrole par jour, contre 71 403 l'année précédente et en ligne avec ses prévisions de 68 000 à 74 000 bep/jour.

Ithaca a déclaré que sa production était "soutenue par des niveaux élevés d'efficacité de production dans notre base d'actifs exploités".

En outre, la société prévoit des coûts d'exploitation nets de 524 millions USD pour 2023. Pour 2022, elle avait déclaré des coûts d'exploitation de 547,8 millions de dollars.

Ithaca prévoit pour 2023 un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais d'exploration de 1,7 milliard USD, soit une baisse de 11 % par rapport aux 1,92 milliard USD de 2022.

Le directeur général et directeur financier par intérim, Iain Lewis, a déclaré : "Nous commençons 2024 en position de force avec un portefeuille diversifié d'actifs de haute qualité et une option d'investissement significative. Un contrôle strict des coûts et une forte génération de flux de trésorerie en 2023 ont soutenu la poursuite du désendettement du bilan, avec une flexibilité significative pour soutenir nos futurs plans de croissance."

La société publiera ses résultats pour 2023 le 21 mars.

Les actions d'Ithaca ont augmenté de 4,3 % à 135,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

