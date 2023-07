(Alliance News) - Block Energy PLC a déclaré mercredi que sa production de pétrole avait augmenté par rapport au trimestre précédent et a annoncé la nomination de Guram Maisuradze au poste de directeur de l'exploitation.

Block Energy est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres qui exploite les champs pétroliers de West Rustavi, Norio et Satshenisi en Géorgie.

Elle a déclaré une production moyenne de 664 barils de pétrole par jour au cours du deuxième trimestre 2023, contre une production moyenne de 400 boepd au cours du trimestre précédent.

Block Energy a déclaré que sa "position financière s'est améliorée de manière significative" à la suite de l'augmentation de la production.

La société a déclaré que la production brute de pétrole et de gaz au cours du deuxième trimestre était de 60,4 milliers de barils équivalent pétrole par jour, contre 36,0 milliers de barils équivalent pétrole par jour.

La société a déclaré que cela lui permettait de mettre fin à son programme de sacrifices salariaux le 1er avril. Ce programme avait été mis en place en avril 2020 pour soutenir la position financière de l'entreprise pendant la pandémie et l'effondrement du prix du pétrole brut.

Le directeur général, Paul Haywood, a déclaré : "Le deuxième trimestre de l'année est un bon cru : "Le deuxième trimestre de l'année se caractérise par une augmentation significative de la production. La situation financière de la société s'est donc sensiblement améliorée, ce qui lui a permis de disposer de fonds supplémentaires pour accroître la valeur de ses actifs."

Block Energy a annoncé que Guram Maisuradze, directeur des opérations, avait été promu au poste de directeur des opérations et que Ken Seymour était devenu conseiller principal.

Ken Seymour, conseiller principal, a déclaré : "C'est un plaisir d'accueillir Guram Maisuradze : "C'est un plaisir d'accueillir Guram dans ses nouvelles fonctions de directeur de l'exploitation. Le leadership, les connaissances et l'innovation de Guram ont été des facteurs de réussite essentiels pour atteindre et maintenir une production record."

Les actions de Block Energy étaient en baisse de 1,0 % à 1,29 pence à Londres mercredi matin.

