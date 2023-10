Genel Energy - producteur de pétrole basé à Londres et possédant des actifs au Somaliland, au Maroc et dans la région du Kurdistan irakien - indique que la production brute de la licence Tawke dans la région du Kurdistan irakien au troisième trimestre 2023 était de 25 984 barils de pétrole par jour, contre aucune production au deuxième trimestre 2023, et en baisse par rapport aux 108 500 bopd de l'année précédente. La production a été interrompue après la fermeture de l'oléoduc Irak-Turquie en mars. Le champ de Tawke a été rouvert en juillet et la production s'est depuis lors "accélérée", selon Genel Energy. La part de pétrole brut du champ revenant à l'entrepreneur au cours du trimestre a été vendue à des acheteurs locaux, avec des paiements reçus directement à l'avance. "Aucun pétrole brut n'a été livré au gouvernement régional du Kurdistan pour être exporté par oléoduc via la Turquie", précise Genel Energy.

Cours actuel de l'action : 82,06 pence, en hausse de 1,4 % lundi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 34

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

