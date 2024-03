Pennpetro Energy PLC - Société pétrolière et gazière centrée sur le Texas - Fournit une mise à jour intermédiaire du programme de test du puits Chalk Talk au premier semestre. Depuis la mise à jour de décembre, le puits Says a connu un certain nombre de problèmes techniques en haut et en bas du puits, qui ont nécessité une intervention technique et entraîné une baisse durable de la production journalière globale. Bien que des réparations aient été effectuées, la production de pétrole n'a pas retrouvé les niveaux élevés observés en novembre. Le puits CT1H a été remis en service et la production actuelle se situe entre 30 et 70 barils de pétrole par jour. D'autres travaux sont prévus pour ramener le puits CT1H à des taux de production de pétrole beaucoup plus élevés.

Cours actuel de l'action : 0,74 pence, en baisse de 22 % lundi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 85 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

