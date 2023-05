La production des sables bitumineux canadiens devrait atteindre 3,7 millions de barils par jour d'ici 2030, a déclaré S&P Global jeudi, relevant les perspectives de production du cabinet d'analyse pour 2030 pour la première fois en une demi-décennie.

S&P Global a relevé ses estimations de production pour 2030 de 140 000 barils par jour par rapport aux perspectives de l'année dernière.

Les sables bitumineux canadiens sont entrés dans une "ère d'optimisation", a déclaré Kevin Birn de S&P Global Commodity Insights, ajoutant que le déplacement de la production vers des zones à fort potentiel adjacentes au développement existant est le facteur le plus important de la croissance de la production.

Selon S&P Global, le Canada devrait continuer à afficher des niveaux de production et d'exportation records à l'avenir. Toutefois, la croissance devrait ralentir au milieu des années 2020 et décliner au début des années 2030. Cela s'explique par le profil de production longtemps plat des actifs des sables bitumineux canadiens.

Imperial Oil Ltd, Cenovus Energy Inc, Canadian Natural Resources Ltd, ConocoPhillips et Suncor Energy Inc sont les principaux producteurs de pétrole brut issu des sables bitumineux, qui constituent les troisièmes réserves prouvées de pétrole au monde, selon le gouvernement canadien. (Reportage d'Arshreet Singh ; Rédaction de Maju Samuel)