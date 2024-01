Des manifestations locales ont entraîné une réduction de la production du champ pétrolifère libyen de Sharara, qui peut produire jusqu'à 300 000 barils par jour, ont déclaré deux ingénieurs à Reuters mercredi.

Une vidéo circulant sur Internet montre un certain nombre de manifestants locaux de la région de Fezzan, dans le sud de la Libye, annonçant la fermeture du champ de Sharara jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

"Nous avons commencé à réduire partiellement la production", a déclaré l'un des ingénieurs, confirmant que les manifestants se trouvaient "devant l'entrée du champ". L'ingénieur n'a pas précisé l'ampleur de la réduction de la production.

Un manifestant a déclaré à Reuters par téléphone que la région avait "besoin de projets et de services de développement, tels qu'une raffinerie pour l'approvisionnement en carburant, des routes goudronnées, une clinique et des emplois pour les jeunes".

Le gisement de Sharara, l'un des plus importants de Libye, a souvent été la cible de manifestations politiques locales et plus larges.

Il est situé dans le bassin de Murzuq, dans le sud-est de la Libye. Il est exploité par la compagnie pétrolière nationale NOC par l'intermédiaire de la société Acacus, avec l'espagnol Repsol, le français Total, l'autrichien OMV et le norvégien Equinor.

En juillet, la production des champs de Sharara, Elfeel et 108 a été interrompue par des manifestants tribaux à la suite de l'enlèvement d'un ancien ministre des finances.

La production pétrolière de la Libye a été perturbée à plusieurs reprises au cours de la décennie chaotique qui s'est écoulée depuis le soulèvement de 2011 contre Mouammar Kadhafi, soutenu par l'OTAN. (Reportage d'Ayman Werfalli à Benghazi Rédaction de Yomna Ehab Édition de Louise Heavens et Mark Potter)