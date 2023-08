Mosman Oil & Gas Ltd - société pétrolière et gazière basée à Sydney, avec des projets en Australie et aux Etats-Unis - déclare que pour l'année se terminant le 30 juin, la production nette a chuté de 18% à 31.067 barils d'équivalent pétrole contre 37.915 barils d'équivalent pétrole l'année précédente, en raison d'un arrêt de la production du puits Falcon-1 dans l'est du Texas à cause d'une infiltration d'eau. La production brute totale du projet a augmenté de 6,2 % pour atteindre 86 933 barils d'équivalent pétrole, contre 81 876 barils d'équivalent pétrole l'année précédente.

Le président du conseil d'administration, John Barr, a déclaré : "La société continue à développer et à entretenir son portefeuille de projets, en se concentrant clairement sur son plan stratégique afin de maximiser les possibilités de croissance de la production et d'augmentation des flux de trésorerie. Bien que nous soyons déçus de l'issue du projet Falcon, la résolution des problèmes de sable à Stanley et les travaux de reconditionnement en cours à Cinnabar pourraient permettre une croissance plus durable de la production".

Cours actuel de l'action : 0,027 pence, en baisse de 5,3 % vendredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 61%

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

