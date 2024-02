Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC (NSRP) au Vietnam devrait enregistrer une perte nette d'au moins 10 milliards de yens (67 millions de dollars) pour 2023 en raison des coûts élevés liés à la hausse des taux d'intérêt américains, a déclaré mardi un dirigeant d'Idemitsu Kosan.

Le raffineur japonais Idemitsu détient 35,1 % des parts de NSRP, la plus grande raffinerie du Vietnam.

"Nghi Son continue de faire face à l'encre rouge sur la base des bénéfices nets en raison des coûts financiers élevés causés par les taux d'intérêt élevés du dollar américain", a déclaré Yoshitaka Onuma, directeur général d'Idemitsu, lors d'une conférence de presse sur les bénéfices.

"Nous ne pouvons pas divulguer le chiffre exact de la perte, mais la perte nette devrait dépasser les 10 milliards de yens", a-t-il ajouté.

Néanmoins, la raffinerie de Nghi Son fonctionne à plus de 100 % de sa capacité déclarée après avoir achevé les travaux de maintenance prévus fin octobre, et la société vietnamienne devrait enregistrer un résultat d'exploitation positif pour l'année, hors impact des stocks, a-t-il ajouté.

Idemitsu poursuit ses discussions avec d'autres sponsors et prêteurs concernant le financement de Nghi Son et les mesures visant à la rendre rentable sur une base nette, a déclaré Onuma, sans préciser le calendrier prévu pour la conclusion d'un accord.

Nghi Son est détenu à 35,1 % par Kuwait Petroleum, à 25,1 % par la compagnie pétrolière nationale vietnamienne PetroVietnam et à 4,7 % par Mitsui Chemicals.

Idemitsu a annoncé mardi une baisse de 4,2 % de son bénéfice net d'avril à décembre en raison de gains de stocks moins importants et de l'effondrement des prix du charbon thermique.

La deuxième plus grande raffinerie du Japon a affiché un bénéfice de 239,1 milliards de yens au cours des neuf mois jusqu'au 31 décembre, contre 249,6 milliards de yens un an plus tôt.

La société a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jusqu'à la fin du mois de mars à 180 milliards de yens, contre l'estimation moyenne de 176 milliards de yens fournie par un sondage de sept analystes compilés par LSEG.

Le taux d'exploitation de ses raffineries nationales devrait se situer autour de 80 % pour l'année en cours jusqu'au 31 mars, a déclaré M. Onuma. (1 $ = 149,6600 yens) (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Jan Harvey)