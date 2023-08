La raffinerie et le complexe pétrochimique vietnamiens de Nghi Son, dans lesquels Kuwait Petroleum International (KPI) détient une participation, pourraient subir une perte d'un milliard de dollars cette année, selon un document officiel signé par le ministre koweïtien du pétrole et consulté par Reuters mercredi.

La perte est attendue en raison de la volatilité des prix, de l'augmentation des paiements d'intérêts pour les prêts et d'un arrêt de maintenance de deux mois, a écrit le ministre du pétrole du Koweït, Saad al-Barrak, dans le document.

Ce document est la réponse écrite de Barrak à une question posée par un parlementaire koweïtien à ce sujet.

Nghi Son Refinery and Petrochemical, la plus grande raffinerie de pétrole du Vietnam, est détenue à 35,1 % par la société japonaise Idemitsu Kosan Co (5019.T), à 35,1 % par Kuwait Petroleum, à 25,1 % par la société pétrolière publique vietnamienne PetroVietnam et à 4,7 % par Mitsui Chemicals Inc.

PetroVietnam et KPI n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires en dehors des heures de bureau.