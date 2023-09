Les investisseurs à contre-courant ont été récompensés pour avoir parié sur le secteur de l'énergie américain, en perte de vitesse, au début de l'année, par une reprise fulgurante. Certains pensent que l'étroitesse du marché pétrolier et la résistance de la croissance américaine permettront aux actions du secteur de l'énergie de continuer à progresser jusqu'à la fin de l'année 2023.

Le plus grand fonds américain négocié en bourse dans le secteur de l'énergie, le Energy Select Sector SPDR Fund, a augmenté de près de 15 % au cours des trois derniers mois et se situe près de son plus haut niveau depuis neuf ans.

Ce mouvement fait suite à une hausse du pétrole qui a fait grimper le prix du brut américain West Texas Intermediate (WTI) de plus de 30 % depuis le mois de juin, en raison des inquiétudes concernant l'offre liées aux réductions de production prolongées de l'Arabie saoudite et de la Russie, ainsi que de la vigueur inattendue de l'économie américaine.

Les investisseurs haussiers affirment que les actions du secteur de l'énergie sont encore bon marché par rapport aux normes historiques et qu'elles sont bien moins valorisées que d'autres secteurs du marché. Le secteur de l'énergie se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice à terme de 12,2, bien en deçà de son ratio médian historique de 15,3, selon LSEG Datastream. Le S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice à terme de 20.

"Les valorisations peuvent augmenter même si le prix du pétrole reste statique, car sur la base des flux de trésorerie, ces actions sont très raisonnables", a déclaré Charles Lemonides, directeur du fonds spéculatif ValueWorks LLC, qui surpondère le secteur.

Les actions du secteur de l'énergie ont bondi l'année dernière, alors que l'inflation atteignait des sommets inégalés depuis 40 ans, mais elles ont atterri avec un bruit sourd au début de l'année 2023, lorsque les prévisions d'une récession aux États-Unis et d'une offre excédentaire ont encouragé les investisseurs à prendre leurs bénéfices.

Ces deux prévisions ne se sont pas concrétisées : la croissance économique aux États-Unis s'est avérée bien plus résistante que ce que beaucoup avaient prédit, malgré le resserrement le plus agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale depuis des décennies.

Entre-temps, les foreurs ont mis hors service des appareils de forage, contribuant à ce qui est largement considéré comme un marché tendu, tandis que la Russie et l'Arabie saoudite ont réduit leur production.

Le nombre d'appareils de forage aux États-Unis est inférieur d'environ 16 % à ce qu'il était l'année dernière à la même époque, selon les données de la société américaine de services énergétiques Baker Hughes. Dans l'ensemble, la production pétrolière américaine des principales régions productrices de schiste est en passe de chuter pour le troisième mois consécutif en octobre et d'atteindre son niveau le plus bas depuis mai, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Malgré les gains récents, le secteur de l'énergie du S&P 500 n'a progressé que de 4,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 38 % pour les valeurs technologiques et de près de 45 % pour les valeurs de communication. L'indice S&P 500 dans son ensemble a progressé d'environ 16 %.

"Les entreprises du secteur de l'énergie font preuve d'une nouvelle discipline en matière d'approvisionnement, ce qui permettra de limiter l'offre de pétrole, a écrit Savita Subramanian, stratège en matière d'actions et de quant chez BofA Global Investors, qui a une surpondération dans le secteur.

Lundi, Citi est devenue l'une des dernières banques à prédire que le baril de Brent, référence mondiale, pourrait dépasser les 100 dollars cette année.

Si la hausse des prix du pétrole a tendance à finir par peser sur la demande, il est peu probable que cela se produise avant que le Brent n'atteigne entre 110 et 120 dollars, a déclaré Bjarne Schieldrop, analyste en chef des matières premières chez SEB Research.

Dans le même temps, le maintien des plafonds de production par la Russie et l'Arabie saoudite maintiendra les prix du pétrole à un niveau plancher pour le moment, a-t-il ajouté.

Certains acteurs du marché semblent sceptiques quant à l'avenir des valeurs énergétiques.

Les investisseurs baissiers pointent du doigt les bénéfices du secteur, dont les taux de croissance devraient chuter de 37 % au troisième trimestre, suivis de baisses à deux chiffres au quatrième trimestre et au premier trimestre 2024, selon les estimations de LSEG.

La demande d'énergie pourrait souffrir si le rebond de l'économie de la Chine, principal consommateur de matières premières, ne se matérialise pas. Une récession aux États-Unis en 2024 - que de nombreux stratèges considèrent toujours comme une possibilité malgré les espoirs croissants d'un atterrissage en douceur - pourrait également peser sur les prix du pétrole.

La persistance de prix élevés pour le pétrole pourrait également susciter des inquiétudes quant à une reprise de l'inflation aux États-Unis, ce qui inciterait la Fed à ralentir la croissance économique en maintenant les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Selon les analystes de Macquarie, une augmentation des prix du pétrole due à l'offre ouvre la perspective d'une reprise de l'inflation et d'un ralentissement des dépenses de consommation réelles.

Rodney Clayton, gestionnaire de portefeuille chez Duff & Phelps Investment Management, pense néanmoins que les dividendes élevés du secteur de l'énergie attireront les investisseurs à la recherche de revenus, surtout si l'économie s'essouffle et que les rendements obligataires chutent.

"Les entreprises gagnent la confiance des investisseurs et sont très réticentes à réduire leurs dividendes", a-t-il déclaré. "Cela devrait permettre aux actions du secteur de l'énergie d'évoluer plus facilement qu'à l'accoutumée.