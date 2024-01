Le principal indice canadien a progressé vendredi, terminant la première semaine de 2024 sur une note positive, les investisseurs s'étant tournés vers des secteurs, tels que l'énergie et les valeurs financières, offrant des valorisations moins chères et ayant pris en compte les données décevantes sur l'emploi au niveau national.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 66,2 points, soit 0,3 %, à 20 937,55. Pour la semaine, il a baissé de 0,1 %, alors qu'une partie de l'optimisme qui avait alimenté les marchés au cours des deux derniers mois de l'année 2023 s'est atténuée.

Au début de l'année, les investisseurs ont eu tendance à réduire leur exposition à certains secteurs en plein essor, tels que la technologie, et à se tourner vers des secteurs qui semblent offrir plus de valeur, a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth.

"Vous voyez que les valeurs financières attirent une offre ... l'énergie se stabilise. Il est donc très probable que vous assistiez à une certaine rotation sectorielle au début de 2024", a déclaré M. Picardo.

L'économie canadienne n'a pratiquement pas créé d'emplois en décembre, selon les données disponibles.

"Les investisseurs s'attendaient à un certain ralentissement au Canada, ce qui ne change pas grand-chose à la situation", a déclaré M. Picardo. "La question la plus importante était de savoir ce qui se passait au sud de la frontière.

Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu, ce qui a jeté un doute sur les attentes des marchés financiers selon lesquelles la Réserve fédérale commencerait à réduire les taux d'intérêt en mars.

Le secteur de l'énergie du marché de Toronto a augmenté de 0,6 % alors que le prix du pétrole s'est établi à 73,81 $ le baril, en hausse de 2,2 %, en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient.

Le secteur financier, le plus pondéré du TSX, a ajouté 0,5 % et le secteur des soins de santé a augmenté de 1,4 %, sous l'impulsion de Bausch Health Companies .

Ses actions ont atteint un sommet de près de trois mois après avoir enregistré un gain de 5,3 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Amruta Khandekar ; rédaction de Shilpi Majumdar et Jonathan Oatis)