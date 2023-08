L'indice boursier de référence du Canada a augmenté vendredi, récupérant une partie de la baisse de cette semaine, alors que l'optimisme croissant quant à la possibilité d'éviter un ralentissement majeur de l'économie a soutenu les actions des secteurs des ressources et de la finance.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 115,3 points, soit 0,6 %, à 20 236,04 points, après avoir atteint la veille son niveau de clôture le plus bas en trois semaines.

Pour la semaine, l'indice a baissé de 1,4 %, la hausse des rendements obligataires ayant pesé sur les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, comme la technologie.

"Nous avons un peu de rotation qui se met en place", a déclaré Greg Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. "Même si le ralentissement du secteur technologique a fait chuter le marché dans son ensemble, je pense que les secteurs de l'énergie et des matériaux se portent bien et que cela permet au TSX d'être un peu mieux armé pour la seconde moitié de l'année.

Un rapport mitigé sur l'emploi aux États-Unis n'a pas modifié les perceptions croissantes parmi les économistes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réaliser un "atterrissage en douceur" pour l'économie.

"Je pense que les gens sont de plus en plus convaincus qu'il s'agit d'un atterrissage en douceur plutôt que d'une récession imminente, et c'est pourquoi les matières premières se portent un peu mieux", a déclaré M. Taylor.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,2 %, tandis que l'énergie a augmenté de près de 1 %, les contrats à terme sur le pétrole brut américain s'établissant à 82,82 $ le baril, soit une hausse de 1,6 %.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont grimpé de 0,9 %. En revanche, les valeurs technologiques ont baissé de 0,9 %, pour la quatrième journée consécutive de baisse, en raison d'une chute de 8,9 % des actions d'Open Text Corp après la publication des résultats trimestriels de la société.

Magna International Inc a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices et de ventes pour l'ensemble de l'année après que ses résultats trimestriels aient dépassé les estimations. Néanmoins, ses actions ont abandonné leurs gains initiaux pour terminer en baisse de 3,3 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Milla Nissi et Sandra Maler)