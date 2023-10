La roupie indienne sera mise sous pression par la hausse des prix du pétrole suite au conflit au Moyen-Orient et pourrait à nouveau devoir compter sur l'aide de la banque centrale, selon les traders.

Les contrats à terme non livrables (NDF) indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,25-83,26 pour le dollar américain, à peine changé par rapport à la session précédente.

Le pétrole brut Brent était à 90,88 dollars en Asie après avoir grimpé de près de 6 % vendredi - sa plus forte progression depuis avril - après que l'armée israélienne a entamé les premiers raids terrestres dans la bande de Gaza. Les actions américaines ont reculé vendredi, alors que l'indice du dollar s'est redressé et que la demande de valeurs refuges a fait baisser les rendements des bons du Trésor américain.

"L'évolution récente des prix du pétrole suggère que le marché reste nerveux face au conflit en cours", a déclaré la banque ING dans une note.

Elle a souligné l'avertissement récent de l'Iran concernant l'escalade du conflit et les rapports selon lesquels l'Arabie Saoudite a gelé les discussions visant à normaliser les relations avec Israël.

Les devises et les actions asiatiques ont baissé pour commencer la semaine.

"La roupie devra faire face à une multitude d'indices négatifs - le pétrole, l'évolution de l'Asie et le risque de mauvaise qualité", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Mais elle a un facteur important en sa faveur : la RBI (Reserve Bank of India).

La RBI est intervenue régulièrement sur le marché au comptant, de gré à gré et sur les NDF pour empêcher la roupie de s'affaiblir en dessous du niveau record de 83,29.

La paire USD/INR à un mois avait atteint 83,50 vendredi à New York, mais elle s'est ensuite repliée.

Cette semaine, la roupie et les autres monnaies asiatiques se concentreront sur les données américaines et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale. Les investisseurs analyseront les données et les commentaires afin d'évaluer les chances d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année.

Les ventes au détail, la production industrielle et les données sur le logement sont attendues cette semaine.

INDICATEURS CLÉS : Le contrat à terme non livrable à un mois de la roupie est à 83,36 ; la prime à terme à un mois onshore est à 9,25 paisa ** Le contrat à terme d'octobre USD/INR NSE a été réglé vendredi à 83,32 ** La prime à terme d'octobre USD/INR est à 3,5 paisa ** L'indice du dollar est à 106,52 ** Le contrat à terme du brut Brent est en hausse de 0,1% à 91 $ le baril ** Le rendement des obligations américaines à dix ans est à 4,65% ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 210 millions de dollars d'actions indiennes le 12 octobre ** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 210 millions de dollars d'actions indiennes le 12 octobre

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 104,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 12 octobre.