La roupie indienne devrait s'ouvrir avec peu de changement vendredi, dans un contexte de baisse des prix du pétrole et d'un intérêt persistant pour l'achat de dollars.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,23-83,24, presque inchangée par rapport à la session précédente.

Jeudi, le prix du Brent a chuté de 4,6 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis juillet, en raison des inquiétudes concernant la demande. L'indice de référence a oscillé autour de 77,50 dollars en Asie et se dirige vers sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive.

La remontée de la roupie à près de 83 en début de semaine s'est heurtée à une résistance importante.

"Cette semaine, nous avons vu plus de preuves que tout creux (sur l'USD/INR) se heurte à une montagne d'offres", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Sur cette base, il n'y a pas lieu de pousser la paire à la baisse.

La volatilité réalisée et implicite de la roupie est proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années.

"Il n'y a pas de volatilité nette, donc la roupie restera dans une fourchette étroite", a déclaré un autre trader.

La plupart des devises asiatiques ont progressé, soutenues par une baisse des rendements américains. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté de 8 points de base jeudi, et se situait à 4,43% en Asie, près de son plus bas niveau depuis deux mois.

Les données américaines publiées jeudi ont incité les investisseurs à se tourner vers les bons du Trésor. Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté à 231 000 contre 220 000 attendus par les économistes interrogés par Reuters.

Par ailleurs, la production industrielle a baissé de 0,6% en glissement mensuel en octobre, la production manufacturière reculant de 0,7%.

"La production manufacturière a mis en évidence les difficultés persistantes du secteur. Les effets retardés du resserrement monétaire se font maintenant sentir, et nous nous attendons à une nouvelle modération de la production, du travail et de l'inflation dans les mois et les trimestres à venir", a déclaré ANZ dans une note.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré jeudi que les risques économiques américains étaient doubles et qu'un "atterrissage en douceur" était possible.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie à un mois non livrable à 83,27 ; prime à terme à un mois sur le marché intérieur à 5 paisa.

** Indice du dollar en baisse à 104,32

** Brent à 77,6 dollars le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans s'établit à 4,43 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 183,3 millions de dollars d'actions indiennes le 15 novembre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 128,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 15 novembre.