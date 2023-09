La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse lundi, les attentes concernant l'intervention de la banque centrale compensant les inquiétudes concernant les prix élevés du pétrole brut et le creusement du déficit commercial. Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,10 pour le dollar américain contre 83,1850 lors de la session précédente.

Selon Ritesh Bhansali, directeur chez Mecklai Financial, il sera difficile pour le dollar d'atteindre son plus haut niveau depuis des années en raison de la présence de la Reserve Bank of India.

La hausse de la roupie à l'ouverture sera probablement un ajustement après la baisse de vendredi, a déclaré un cambiste d'une banque privée. Le trader s'attend à ce que la roupie se situe dans une fourchette de 83,10 et 83,25 lundi.

La roupie s'est vendue dans la dernière demi-heure de la session de vendredi, ce que les traders ont attribué aux données sur le déficit commercial et à l'ajustement des positions à l'approche du week-end.

Le déficit commercial de l'Inde en août était de 24,16 milliards de dollars, plus élevé que les 21 milliards de dollars attendus.

"Le déficit commercial a augmenté au cours des derniers mois, en raison de l'augmentation des importations nettes non pétrolières et non aurifères", a déclaré IDFC First Bank dans une note.

"Cela reflète les conditions de la demande intérieure qui se maintiennent et la faiblesse des exportations due à la faiblesse de la demande extérieure. Cette combinaison est susceptible de maintenir une pression à la hausse sur le déficit commercial."

La hausse des prix du pétrole est une source supplémentaire de risque pour le déficit commercial de l'Inde.

Le prix du Brent, qui frôle ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année, a augmenté de 8,5 % ce mois-ci et de 26 % ce trimestre.

Cette semaine, les investisseurs suivront de près les décisions des banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine mercredi, suivie de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon.

La Fed devrait maintenir ses taux inchangés et l'accent sera mis sur les prévisions de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de septembre du NSE se sont établis à 83,1850 vendredi ** Prime à terme USD/INR de septembre à 3 paise ** Indice du dollar à 105,24 ** Contrats à terme de pétrole brut en hausse de 0,4 % à 94,3 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,32 % ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 83 millions de dollars le 14 septembre.