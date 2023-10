La roupie indienne devrait s'apprécier légèrement à l'ouverture du marché mardi, grâce à la baisse des prix du pétrole brut et au dollar, valeur refuge.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 83,20-83,24 pour le dollar américain contre 83,2775 lors de la session précédente.

Le pétrole et le dollar devraient "à la marge" soulager la roupie, mais la Reserve Bank of India reste "le facteur le plus important" sur le marché, a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

Les interventions régulières de la banque centrale indienne empêchent la roupie de s'affaiblir au-delà de son niveau record de 83,29 et la maintiennent dans une fourchette étroite, selon les traders.

Le baril de Brent s'est replié lundi sous la barre des 90 dollars, abandonnant une petite partie de la hausse de la semaine dernière.

Les États-Unis et le Venezuela, producteur de pétrole, proches d'un accord sur l'allègement des sanctions et Washington intensifiant ses efforts pour empêcher une escalade de la guerre entre Israël et le Hamas ont poussé le pétrole à la baisse.

Les actions américaines ont grimpé lundi, ce qui a eu un impact sur la demande pour le dollar et les bons du Trésor américain, qui sont des valeurs refuges.

L'indice du dollar a baissé à près de 106,30 et le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté à 4,72%.

"Le ton risqué qui a imprégné les marchés il y a quelques jours semble se dissiper grâce à la diplomatie de la navette du secrétaire d'État américain Antony Blinken et d'autres dans la région", a déclaré la banque ING dans une note.

Les monnaies asiatiques sont restées dans l'expectative mardi.

Cette semaine, l'attention des investisseurs se porte sur le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui doit s'exprimer jeudi, au cours d'une semaine chargée en discours des dirigeants des banques régionales.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis sont attendues plus tard dans la journée de mardi et fourniront des indications sur la manière dont les consommateurs réagissent à la hausse des coûts d'emprunt.

Pendant ce temps, les traders de la roupie surveilleront le taux au jour le jour USD/INR et les primes à terme sur les inquiétudes concernant la pénurie de dollars.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,32 ; prime à terme onshore à un mois à 8,25 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 106,3 ** Brent en baisse de 0,3 % à 89,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans en hausse à 4,73 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 45,8 millions de dollars le 13 octobre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 87,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 13 octobre.