Les prix élevés du pétrole représentent un défi pour la roupie indienne, et une augmentation soutenue pourrait pousser la monnaie à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar américain, a déclaré le responsable du change mondial chez Jefferies lors d'une interview avec Reuters.

"Avec la remontée du pétrole, la roupie commence à s'affaiblir", a déclaré Brad Bechtel.

Mais la roupie indienne sera "l'une des monnaies les plus stables de l'ensemble des marchés émergents", a-t-il fait remarquer.

M. Bechtel prévoit que la roupie évoluera entre 83 et 85 par rapport au dollar américain, ce qui est plus faible que la fourchette actuelle de 81 à 83, si les prix du pétrole restent élevés.

La roupie était à 82,9675 vendredi, plus forte que son record de clôture de 83,21 lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont tombés à 89,82 dollars, oscillant autour d'un plus haut de 10 mois de 91,15 dollars atteint cette semaine.

La banque centrale indienne a intensifié ses interventions sur les marchés des devises via le marché au comptant, les contrats à terme non livrables et les contrats à terme USD/INR.

Cette intervention a permis de soutenir la roupie et de réduire la volatilité, mais "si la RBI devait relâcher son intervention, ce serait soudainement un énorme signal d'alarme pour les entreprises locales ... (et) la communauté spéculative qui sauterait soudainement sur l'échange".

Selon M. Bechtel, si les prix du pétrole baissent, la roupie pourrait s'approcher des niveaux de 82.

En outre, il prévoit une hausse de 2 à 4 % de l'indice du dollar, mais pas au-delà de 110 ou une chute en dessous de 100. L'indice du dollar a été coté pour la dernière fois à 104,9, en baisse de 0,12 % en Asie.

Le marché "évalue les réductions (de la Fed) de manière beaucoup trop agressive. En fait, la Fed pourrait avoir encore quelques hausses à faire", a déclaré M. Bechtel.

INTERNATIONALISATION DE LA ROUPIE

L'Inde s'efforce d'accroître les échanges commerciaux libellés en roupies, mais l'internationalisation de la monnaie pourrait être un processus long et fastidieux.

La roupie indienne et le renminbi chinois seront probablement les principaux candidats à l'internationalisation, selon M. Bechtel.

Mais convaincre d'autres pays de détenir des réserves dans ces monnaies reste un défi, "parce que vous ne voulez pas détenir trop de réserves dans des monnaies historiquement instables, comme le renminbi ou la roupie", a-t-il ajouté.

La tâche d'assurer une liquidité adéquate aux paires de devises non libellées en dollars pour les transactions incomberait aux banques centrales, a déclaré M. Bechtel.

"Mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant que ces monnaies ne deviennent des monnaies de transaction à gros volume.