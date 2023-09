La roupie indienne devrait ouvrir près de ses niveaux les plus bas jeudi, la hausse des prix du pétrole brut et l'augmentation des rendements du Trésor américain étant susceptibles de nuire à l'unité locale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira près de son niveau le plus bas par rapport au dollar américain par rapport à une clôture à 83,22 lors de la session précédente. La roupie avait atteint son plus bas niveau historique - 83,29 - en octobre 2022

La roupie a failli tester son plus bas niveau record mercredi également, mais une intervention probable de la Reserve Bank of India (RBI) a permis d'éviter la chute.

Le marché se concentrera sur la question de savoir si la RBI fournit des dollars dans des contrats à terme non livrables avant l'ouverture des marchés au comptant, a déclaré un cambiste d'une banque privée. "Attendez-vous à ce que 83,35 soit la prochaine résistance (pour l'USD/INR).

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,8 % à 97,32 $ dans les échanges asiatiques, augmentant d'environ 12 % au cours du seul mois de septembre. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans dans la nuit, mais était légèrement en baisse en Asie à 4,61%.

"La banque ING a déclaré dans une note qu'il était possible que le rendement du Trésor américain à 10 ans poursuive sa hausse et qu'il atteigne 5 %.

L'indice du dollar a également grimpé à 106,84, un nouveau sommet de près de 10 mois, au cours de la nuit, et est resté proche de ces niveaux. Les monnaies asiatiques étaient principalement plus faibles, le ringgit malaisien étant en tête des pertes.

"Une baisse intrajournalière ne peut être exclue même si la RBI intervient", a déclaré Dilip Parmar, un analyste de recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Les sorties de capitaux liées aux actions ont également renforcé la pression sur la roupie, les investisseurs étrangers étant sur le point de rompre une série d'achats de six mois, ayant vendu pour 1,51 milliard de dollars d'actions en septembre jusqu'à présent.

Les investisseurs surveilleront également si le FTSE Russell inclut l'Inde dans son indice des obligations d'État des marchés émergents. La décision est attendue pour le 28 septembre.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 83,43 ; prime à terme onshore à un mois à 11,50 paise.

** Le contrat à terme USD/INR NSE d'octobre s'est établi à 83,33 mercredi.

** La prime à terme USD/INR au 27 septembre pour la fin du mois en cours est de 10,50 paise.

** Indice du dollar en baisse à 106,61

** Brent en hausse de 0,8 % à 97,3 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,61%, rendement des obligations indiennes à dix ans à 7,23% ** Selon les données de la NSDL, le rendement des obligations indiennes à dix ans est de 4,61%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 16,6 millions de dollars d'actions indiennes le 26 septembre.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 53,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 26 septembre.