Le principal marché boursier du Canada a terminé en légère baisse jeudi, après cinq jours consécutifs de hausse, la forte baisse du prix du pétrole ayant pesé sur les actions du secteur de l'énergie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 4,82 points à 20 053,07.

L'indice de référence a gagné 2,7 % au cours des cinq dernières séances, l'humeur du marché s'étant améliorée en raison de l'espoir que la Réserve fédérale américaine ait fini de hausser les taux d'intérêt.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en demi-teinte après des prévisions de bénéfices décevantes de la part de Cisco et du grand détaillant Walmart.

Le problème pour les investisseurs est que les taux d'intérêt atteignent des sommets "parce qu'une récession potentielle se profile", a déclaré Greg Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. "Les chiffres de Walmart ce matin incitent à un peu plus de prudence sur l'économie en général.

Le secteur de l'énergie a perdu 1,9 %, le pétrole ayant atteint son niveau le plus bas depuis le 7 juillet, sous la pression des inquiétudes des investisseurs concernant la demande mondiale à la suite de données médiocres en provenance des États-Unis et de l'Asie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 72,90 dollars le baril, soit une baisse de 4,9 %. En revanche, le prix de l'or a augmenté de 1,1 % pour atteindre environ 1 980 dollars l'once.

Cela a aidé le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais. Il a progressé de 1,1 %, tandis que les valeurs industrielles ont augmenté de 0,6 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Richard Chang)