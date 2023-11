La société japonaise Cosmo Energy Holdings pourrait avoir du mal à obtenir le soutien de ses actionnaires pour une stratégie révisée de "pilule empoisonnée", a déclaré son directeur général vendredi, alors que la société cherche à se défendre contre les investisseurs activistes qui cherchent à prendre le contrôle de la société de manière hostile.

Le troisième raffineur de pétrole du Japon organise un nouveau vote des actionnaires le 14 décembre afin d'obtenir l'autorisation de décourager un groupe d'activistes dirigé par Yoshiaki Murakami d'augmenter sa participation à 24,56 %, contre 20 % à l'heure actuelle.

"Nous nous battons contre vents et marées, car nous savons que certains investisseurs s'opposent catégoriquement à toute défense de prise de contrôle", a déclaré le PDG Shigeru Yamada lors d'une interview accordée à Reuters.

Depuis plus d'un an, Cosmo tente de lutter contre Murakami.

En juin, un vote antérieur sur une pilule empoisonnée visant à diluer la participation des activistes s'ils achètent d'autres actions sans respecter les procédures établies a été couronné de succès.

Le prochain vote portera sur la question de savoir s'il faut bloquer les achats ultérieurs des activistes, même s'ils respectent les procédures établies.

M. Yamada a déclaré que la société avait décidé cette fois-ci de ne pas adopter la tactique introduite en juin, connue sous le nom de "vote de la majorité des minorités", parce que son utilisation pourrait détourner l'attention de la question fondamentale de savoir qui serait le mieux à même d'augmenter la valeur de la société.

"Nous voulons demander aux actionnaires quels sont les projets les plus à même d'accroître la valeur de l'entreprise : les nôtres ou ceux de Murakami-san", a-t-il déclaré.

La majorité des votes minoritaires empêche certains actionnaires de voter, une pratique qui, selon certains experts en gouvernance, pourrait constituer une nouvelle arme contre l'activisme actionnarial.

M. Yamada a déclaré que le groupe Murakami n'avait pas de stratégie de gestion concrète pour améliorer la valeur de l'entreprise Cosmo.

Le groupe, qui estime que les actions de Cosmo sont sous-évaluées, a lancé des idées telles que la consolidation des raffineries et la vente de l'unité de développement du pétrole et du gaz.

M. Yamada a déclaré que les raffineries et l'exploitation du pétrole et du gaz constitueraient l'activité principale de la société jusqu'en 2030 environ et que la consolidation ou la vente de ces activités nuirait aux intérêts des actionnaires. (Reportage de Makiko Yamazaki et Yuka Obayashi ; rédaction de Barbara Lewis et Christian Schmollinger)