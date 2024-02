La compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex a partiellement repris le paiement de ses dettes envers ses fournisseurs à la fin de l'année dernière, en donnant la priorité aux grandes sociétés de services pétroliers plutôt qu'aux nouveaux producteurs privés, selon les données de la compagnie et quatre sources industrielles.

La compagnie pétrolière la plus lourdement endettée au monde n'a toutefois pas divulgué publiquement le solde de ses dettes envers les fournisseurs depuis octobre dernier, date à laquelle elle a déclaré devoir quelque 5,6 milliards de dollars, sans compter d'autres dettes connexes, notamment les frais de contentieux et les impôts.

À la fin du troisième trimestre de l'année dernière, Pemex a déclaré devoir 17,4 milliards de dollars à ses fournisseurs.

Les retards de paiement aux principaux partenaires de Pemex constituent un problème de longue date qui pourrait perturber les opérations s'il n'est pas résolu.

Pemex n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Elle devrait toutefois faire le point sur les retards de paiement lors de la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre, la semaine prochaine.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a cherché à soutenir Pemex en distribuant plus de 90 milliards de dollars au cours des cinq dernières années sous la forme de réductions d'impôts et d'injections de capitaux.

Les paiements aux fournisseurs ont repris après que certains des principaux prestataires de services de Pemex, en décembre dernier, eurent été mis hors d'état de nuire.

critiqué publiquement

l'entreprise publique pour son incapacité à payer, arguant qu'elle les mettait dans une situation critique.

Une lettre des compagnies pétrolières privées a été envoyée au ministre mexicain des finances pour lui faire part de griefs similaires. Bien qu'elle n'ait pas été rendue publique, Reuters en a vu une copie.

Pemex a rapidement commencé à verser des centaines de millions de dollars aux principaux fournisseurs de services SLB, Weatherford et Halliburton, dans ce que les sources ont décrit comme un effort pour privilégier d'abord ses propres opérations dépendantes.

SLB et Weatherford ont déclaré dans leurs rapports annuels avoir reçu des paiements importants de Pemex ; SLB a déclaré avoir reçu 560 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de l'année dernière, tandis que Weatherford a reçu 140 millions de dollars au cours de la même période et, plus tard, 142 millions de dollars supplémentaires en janvier.

Les compagnies pétrolières privées qui livrent la totalité de leur production de pétrole brut et de gaz à Pemex constatent quant à elles un retard de paiement de six mois en moyenne.

"La stratégie de Pemex consistant à payer les fournisseurs de services les plus importants a permis d'éviter les retards dans les activités de Pemex", a déclaré l'une des sources, ajoutant qu'il s'agissait d'une "discrimination" à l'encontre des producteurs privés.

Les compagnies pétrolières privées, autorisées à exploiter des gisements au Mexique à la suite d'une révision constitutionnelle de 2013, ont produit 98 000 barils par jour (bpj) de brut en décembre dernier, selon le régulateur pétrolier CNH, contre 1,6 million de bpj pour Pemex.

"Les paiements de Pemex sont injustes", a déclaré une autre source.

Halliburton et Weatherford ont refusé tout commentaire, tandis que SLB n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Baker Hughes, un autre grand fournisseur de services de Pemex, s'est dit "heureux de voir que (Pemex) poursuit ses efforts pour payer ses fournisseurs".

Dans ses rapports annuels, Halliburton a déclaré que Pemex représentait environ 6 % de ses créances, tandis que SLB a déclaré que Pemex représentait 13 % de ses créances et Weatherford 22 %.

L'année dernière, jusqu'en septembre, Pemex a déclaré avoir payé aux entrepreneurs près de 17,6 milliards de dollars.

Une source de Pemex a déclaré que l'entreprise avait l'intention "d'améliorer" les paiements au cours du prochain trimestre, en utilisant une partie d'une récente réduction d'impôt pour régler partiellement les dettes.