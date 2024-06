La société énergétique nigériane Aiteo a arrêté toute la production de la concession pétrolière (OML) 29 après avoir détecté une fuite de pétrole dans ses installations du marais de Nembe.

Aiteo Eastern E&P a déclaré que la fuite avait été signalée le 17 juin au cours d'opérations de routine dans la région de Nembe, dans l'État de Bayelsa, dans le delta du Nigeria, l'un des endroits les plus pollués de la planète après des décennies de déversements qui ont nui à l'agriculture et à la pêche.

La cause de la fuite n'a pas été déterminée, a déclaré Aiteo, ajoutant que l'arrêt de l'exploitation était une mesure de précaution pendant qu'elle contenait la fuite.

Aiteo a déclaré avoir informé les autorités de régulation de l'incident. Le chef de l'agence nationale de détection et de réponse aux déversements d'hydrocarbures (NOSDRA), Solomon Ukponevi, a déclaré qu'une enquête était en cours.

"Bien que nous regrettions les pertes de production ... et l'impact potentiel sur l'environnement, notre priorité actuelle est d'accélérer un processus de gestion efficace de la marée noire conformément aux normes réglementaires et de collaborer avec toutes les parties prenantes pour rétablir la production et atténuer les risques associés", a déclaré Victor Okoronkwo, directeur général d'Aiteo.

Au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, les marées noires ont eu un impact catastrophique sur les communautés où les habitants n'ont d'autre source d'approvisionnement en eau que les ruisseaux et dépendent de l'agriculture et de la pêche.

Les déversements de pétrole, parfois dus au vandalisme ou à la corrosion, sont fréquents dans le delta du Niger, un vaste labyrinthe de criques et de mangroves sillonnées par des oléoducs et ravagées par la pauvreté, la pollution, la corruption alimentée par le pétrole et la violence.