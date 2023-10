La société pétrolière thaïlandaise PTTEP pourrait demander une prolongation pour les champs gaziers du Myanmar

Le géant thaïlandais du pétrole et du gaz PTT Exploration and Production (PTTEP) pourrait prolonger ses contrats pour deux gisements de gaz dans le Myanmar voisin lorsque l'un se terminera en 2028 et l'autre dans une vingtaine d'années, a déclaré son directeur général lundi.

PTTEP a également soumissionné pour deux des trois blocs proposés en Thaïlande et espère produire du gaz à partir de ces blocs dans deux ans, a déclaré Montri Rawanchaikul à Reuters en marge de la conférence phare de l'industrie énergétique d'Abou Dhabi, l'ADIPEC. La Thaïlande est confrontée à une baisse de la production de gaz dans son champ d'Erawan, que PTTEP a repris à Chevron après que la major pétrolière américaine l'ait exploité pendant 40 ans. Le champ, qui produisait en 2019 1 200 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd) de gaz, a produit entre 250 et 300 mmscfd à la suite de retards dans le transfert. Il a atteint environ 400 mmscfd à la mi-2023, et PTTEP vise une production de 800 mmscfd d'ici avril de l'année prochaine. "Nous avons également déployé beaucoup d'efforts d'exploration en Malaisie, car nous pensons qu'il y a encore du gaz dans ce pays et que la Malaisie peut transformer ce gaz en GNL pour l'exporter, en utilisant des terminaux de liquéfaction, a déclaré M. Rawanchaikul. Au Myanmar, PTTEP souhaite étendre ses contrats pour ses deux gisements afin de maintenir la sécurité énergétique, car ses opérations produisent l'équivalent d'environ 50 % de la consommation d'électricité du Myanmar et de 20 % de celle de la Thaïlande. "Nous ne cherchons pas à nous développer, mais à sécuriser le gaz dont la Thaïlande et le Myanmar ont besoin", a déclaré M. Rawanchaikul. La Thaïlande doit actuellement importer du gaz naturel liquéfié (GNL) pour environ 40 % de sa consommation, ce qui représente environ 4 000 mmscfd. L'exploration en cours de PTTEP n'est pas "suffisante parce que nous avons toujours besoin d'importer du GNL, nous devons donc continuer à explorer de nouvelles zones", a ajouté M. Rawanchaikul.