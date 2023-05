* Le pétrole se dirige vers une quatrième baisse hebdomadaire

* Le dollar se maintient, le bitcoin s'affaiblit

* Le Nikkei augmente de 0,9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis un an et demi.

* Les indices boursiers américains en hausse avant l'ouverture de Wall street

* Les données américaines renforcent la confiance en une pause de la Fed, tout en signalant un risque de ralentissement.

* Les craintes bancaires persistent après la chute des dépôts de PacWest

LONDRES, 12 mai (Reuters) - La tiédeur des données économiques chinoises, le marchandage sur les finances du gouvernement américain et l'incertitude sur les taux d'intérêt ont laissé les investisseurs sur le qui-vive et les actions sont restées bloquées dans une fourchette vendredi.

Les cours du pétrole se sont dirigés vers leur quatrième baisse hebdomadaire, les inquiétudes économiques renouvelées aux Etats-Unis et en Chine ayant ravivé les craintes concernant la demande de carburant.

Le dollar est resté stable autour d'un pic d'une semaine, les investisseurs pariant que les données de la nuit montrant un ralentissement de l'économie américaine inciteraient la Réserve fédérale américaine à faire une pause dans ses hausses de taux.

Sur une note plus positive, l'économie britannique a progressé au cours des trois premiers mois de l'année - au lieu de la récession prévue fin 2022 - mais la reprise reste fragile.

L'indice boursier MSCI All Country est resté stable et n'a guère varié au cours de la semaine. En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés a augmenté de 0,4 %, ce qui le rend légèrement plus ferme pour la semaine, les actions de Richemont ayant atteint un niveau record à la suite d'informations sur la forte demande dans la région Asie-Pacifique.

"Les marchés ont l'impression de ne pas savoir si nous allons vers un ralentissement économique durable ou temporaire, et nous sommes donc coincés dans une sorte de zone crépusculaire", a déclaré Mike Hewson, stratège en chef chez CMC Markets.

La saison des bénéfices, généralement positive, touche à sa fin et la prochaine série de réunions de fixation des taux des principales banques centrales aura lieu dans quelques semaines, laissant les investisseurs à la recherche de raisons de sortir des fourchettes des actions, du pétrole, des devises et des obligations, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 étaient légèrement plus fermes après que les actions américaines aient baissé jeudi suite à des informations selon lesquelles PacWest a enregistré une baisse des dépôts, ravivant ainsi les inquiétudes concernant les banques régionales américaines.

Les actions des grandes banques américaines étaient également en baisse après que la Société fédérale d'assurance des dépôts (FDIC) a déclaré que les grands créanciers supporteraient le coût de la reconstitution de son fonds d'assurance des dépôts causé par les récentes faillites bancaires.

"Nous avons eu un marché agressivement latéral et les gens cherchent quelque chose pour lui donner une direction", a déclaré Mark Tinker, directeur des investissements chez Toscafund asset management à Hong Kong.

Une réunion entre le président américain Joe Biden et les principaux parlementaires qui devait avoir lieu vendredi a été reportée au début de la semaine prochaine, le FMI ayant prévenu qu'un défaut de paiement des États-Unis aurait de "graves répercussions" sur l'économie américaine.

"Il y a beaucoup de choses qui risquent de nous faire trébucher au cours des six prochains mois et c'est pourquoi les gens ne s'engagent pas à acheter", a déclaré M. Tinker, évoquant l'impasse sur le plafond de la dette américaine, la fin de l'utilisation des taux d'intérêt Libor en juin et l'évolution de la guerre en Ukraine.

Mais les données américaines de jeudi ont renforcé la confiance dans le fait que la Réserve fédérale est presque certaine de suspendre ses hausses de taux lors de sa réunion de juin, les marchés à terme continuant à prévoir des réductions d'environ 78 points de base d'ici la fin de l'année.

LA CHINE S'ESSOUFFLE

La reprise économique chinoise semble s'essouffler : les nouveaux prêts bancaires ont chuté en avril, les prix à la consommation ont augmenté au rythme le plus lent depuis plus de deux ans et les importations se sont contractées de manière inattendue, entraînant une chute des prix des produits de base, du cuivre au minerai de fer en passant par le pétrole.

Les valeurs sûres chinoises ont chuté de 1,3 % et semblaient sur le point de perdre 1,7 % sur la semaine, tandis que les actions de Hong Kong étaient en baisse de 0,5 % sur la journée.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,6 % et se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de 1,2 %.

Les actions japonaises ont toutefois surperformé, le Nikkei grimpant de 0,9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2021, les investisseurs ayant salué les annonces d'augmentation des rendements pour les actionnaires pendant la saison des bénéfices.

Le dollar américain a bénéficié de flux de valeurs refuges sur fond d'inquiétudes concernant la croissance et le secteur bancaire, conservant de faibles gains par rapport à un panier de devises.

L'euro s'échangeait à 1,091 dollar, en légère baisse sur la journée, et la livre sterling était stable à 1,2523 dollar.

Les rendements des bons du Trésor ont peu varié au cours de la journée, les bons de référence à 10 ans s'établissant à 3,3973 %, tandis que les rendements à deux ans étaient légèrement plus faibles, à 3,8931 %.

Le pétrole devrait chuter pour la quatrième semaine consécutive. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé de 0,4 % à 70,56 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent a baissé de 0,5 % à 74,60 dollars le baril.

Le prix de l'or a baissé de 0,3 % à 2 008 dollars l'once.

Le bitcoin était en baisse de 2,3 % à 26 355 dollars.