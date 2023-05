Le Bangladesh a du mal à payer les importations de carburant en raison d'une pénurie de dollars, selon des lettres examinées par Reuters. La compagnie pétrolière nationale doit plus de 300 millions de dollars alors qu'elle est confrontée à une "diminution alarmante de ses réserves de carburant".

Toutes les importations et la commercialisation de carburant dans ce pays de près de 170 millions d'habitants sont contrôlées par la Bangladesh Petroleum Corp (BPC), qui a demandé au gouvernement d'autoriser les banques commerciales nationales à régler leurs dettes envers l'Inde en roupies.

Les réserves en dollars du pays d'Asie du Sud ont diminué de plus d'un tiers depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de l'année dernière, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis sept ans, à savoir 30,18 milliards de dollars au 17 mai.

Fortement dépendant des importations d'énergie, le Bangladesh est confronté à des coupures d'électricité dues à une pénurie de carburant, qui ont gravement nui à son industrie de l'habillement, orientée vers l'exportation.

"En raison d'une pénurie de devises étrangères/dollars sur le marché intérieur et du fait que la banque centrale ne répond pas à la demande de dollars américains, les banques commerciales ne sont pas en mesure de payer les importations en temps utile", a déclaré BPC au ministère de l'électricité dans une lettre datée du 9 mai et examinée par Reuters.

Cette lettre faisait suite à une mise en garde formulée en avril : "S'il n'est pas possible d'importer du carburant conformément au calendrier d'importation préparé pour le mois de mai, l'approvisionnement risque d'être disruptif dans tout le pays, ce qui entraînerait une diminution alarmante des réserves de carburant."

Le ministère, la BPC et la banque centrale n'ont pas répondu immédiatement aux appels téléphoniques visant à obtenir des commentaires.

La BPC importe chaque mois 500 000 tonnes de pétrole raffiné et 100 000 tonnes de pétrole brut.

La lettre d'avril indiquait que plusieurs fournisseurs de carburant avaient soit envoyé moins de cargaisons que prévu, soit menacé d'interrompre leurs livraisons.

Parmi les créanciers figuraient Unipec, la branche commerciale de l'entreprise publique chinoise Sinopec, Vitol, ENOC, Indian Oil Corp Ltd (IOC), PetroChina et la BSP indonésienne.

"Plusieurs compagnies menacent d'interrompre leurs livraisons, tandis que d'autres envoient moins de cargaisons que prévu", a déclaré une source de la BPC qui a requis l'anonymat pour parler d'un sujet sensible.

BPC devra payer 41,1 millions de dollars cette année pour le diesel à la raffinerie indienne Numaligarh Refinery Ltd, détenue majoritairement par Oil India Ltd, tandis qu'IOC doit 147,2 millions de dollars pour le diesel et le kérosène, selon la lettre de mai.

La BPC a demandé au gouvernement d'autoriser les banques commerciales nationalisées du Bangladesh à régler leurs dettes envers les entreprises indiennes en roupies.

En septembre, Reuters a rapporté que la State Bank of India avait demandé aux exportateurs d'éviter de régler leurs transactions avec le Bangladesh en dollars et dans d'autres devises importantes, en raison de la baisse de ses réserves, et de privilégier le taka et la roupie.

Depuis des années, l'économie du Bangladesh, qui pèse 416 milliards de dollars, connaît l'une des croissances les plus rapides au monde, mais la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires due à la guerre a gonflé la facture des importations et le déficit de la balance des opérations courantes.

En janvier, le Fonds monétaire international a approuvé des prêts de 4,7 milliards de dollars pour le Bangladesh. D'autres pays d'Asie du Sud, tels que le Sri Lanka et le Pakistan, ont également demandé ou reçu des fonds du FMI cette année. (Reportage de Ruma Paul ; Rédaction de Krishna N. Das et Clarence Fernandez)