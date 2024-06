Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont légèrement augmenté dans les premiers échanges jeudi, suite à l'avancée des chars israéliens dans la bande de Gaza, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain ont baissé en raison de la perspective d'un gonflement des stocks de pétrole.

Les contrats à terme du pétrole Brent pour livraison en août ont augmenté de 8 cents à 85,15 dollars le baril à 0008 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate pour juin était en baisse de 27 cents, soit 0,3%, à 81,30 dollars le baril.

Un jour férié fédéral américain, le Juneteenth, a maintenu l'activité commerciale modérée.

Les troupes israéliennes, soutenues par des chars, des avions de guerre et des drones, ont pénétré plus avant dans la ville de Rafah, dans la bande de Gaza, mercredi, tuant huit personnes, selon des résidents et des médecins palestiniens.

L'escalade de la guerre au Moyen-Orient soutient les prix, car un conflit plus large pourrait perturber l'approvisionnement en pétrole de la région.

Le brut WTI, quant à lui, a glissé avant la publication du rapport du gouvernement américain sur les stocks de pétrole, qui a été retardé d'une journée en raison de la fête nationale. L'Administration de l'information sur l'énergie doit publier les données sur les stocks de pétrole de la semaine dernière à 11 heures EDT (1500 GMT) jeudi.

Un rapport de l'industrie publié mardi a montré que les stocks de brut américains ont augmenté de 2,264 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 14 juin, selon des sources du marché, citant les chiffres de l'American Petroleum Institute, tandis que les stocks d'essence ont baissé.