Le Canada cherche à vendre une participation dans l'oléoduc Trans Mountain à des groupes indigènes par le biais d'une société à but spécial qui permettra à des communautés individuelles d'acheter dans l'entreprise, a rapporté Bloomberg News mardi.

Le gouvernement canadien fournira aux groupes un accès au capital afin qu'ils n'aient pas à risquer leur propre argent pour participer, selon le rapport, citant une lettre du bureau de la ministre des Finances Chrystia Freeland, datée du 2 août.

La participation des communautés dans Trans Mountain leur fournira des flux de trésorerie et leur permettra d'exercer conjointement des droits de gouvernance, ajoute le rapport.

Les groupes autochtones qui participent à la structure d'accueil ne seront pas exclus de la participation à des cycles ultérieurs offrant des actions supplémentaires dans l'oléoduc, et le gouvernement entamera bientôt des discussions avec les groupes situés le long du tracé de l'oléoduc et du corridor d'expédition, selon le rapport.

Le bureau de Mme Freeland et Trans Mountain n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport.

Le gouvernement libéral du Premier ministre Justin Trudeau a acheté l'oléoduc Trans Mountain en 2018 à Kinder Morgan Inc pour s'assurer que le projet d'expansion soit construit et a fourni une garantie de prêt de 10 milliards de dollars canadiens à TMC.

Mais le projet a été entravé par des obstacles réglementaires, une opposition environnementale et des retards de construction, et on s'attend maintenant à ce qu'il coûte 30,9 milliards de dollars canadiens (23,02 milliards de dollars), soit plus du quadruple des 7,4 milliards de dollars canadiens prévus dans le budget de 2017.

La semaine dernière, une agence du gouvernement canadien a garanti de nouveaux prêts commerciaux à hauteur de 3 milliards de dollars canadiens pour le projet d'expansion de l'oléoduc.

(1 $ = 1,3422 dollar canadien)