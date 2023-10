Dans son dernier rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié mardi, le Fonds monétaire international a de nouveau abaissé ses prévisions de croissance du PIB de l'Arabie saoudite pour 2023 à 0,8 % et a estimé la croissance à 4 % l'année prochaine.

La croissance pour la région du Moyen-Orient et de l'Asie centrale devrait atteindre 3,4 % en 2024, après une croissance estimée à 2 % cette année. Ces prévisions ont été établies avant que le conflit n'éclate entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas le 7 octobre.

Le FMI a également revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine et la zone euro, et a déclaré que la croissance mondiale globale restait faible et inégale malgré ce qu'il appelle la "force remarquable" de l'économie américaine.

Le FMI a progressivement abaissé ses prévisions de croissance globale pour l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, au cours de l'année, en raison de la baisse des prix et de la réduction de la production de brut.

En juillet, le FMI prévoyait une croissance du PIB de 1,9 % pour le royaume, soit moins que les 3,1 % prévus dans son rapport de mai.

Le FMI publiera ses perspectives régionales complètes pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale dans le courant de la semaine.