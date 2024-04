(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse mardi, dans un commerce confiant après le long week-end de Pâques, avant une lecture du secteur manufacturier britannique plus tard dans la matinée.

Les majors du pétrole et les mineurs d'or ont grimpé dans le FTSE 100 grâce à la hausse des prix du pétrole et des lingots.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 48,35 points, soit 0,6 %, à 8 000,97. Le FTSE 250 était en hausse de 75,55 points, soit 0,4 %, à 19 960,28, et l'AIM All-Share était en hausse de 3,78 points, soit 0,5 %, à 747,04.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 800,00, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 17 393,65, et le Cboe Small Companies était en légère baisse à 14 549,67.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient chacun en hausse de 0,1%.

Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté de 1,6% en mars par rapport à l'année précédente, selon la dernière enquête Nationwide et se situant en dessous des attentes de FXStreet d'une hausse de 2,4%. En février, ils ont augmenté de 1,2 %.

Sur une base mensuelle, les prix ont baissé de 0,2 % en mars par rapport à février, contre une hausse de 0,7 % en février par rapport à janvier. Le marché s'attendait à une hausse de 0,3 %.

Capital Economics a déclaré que la baisse mensuelle suggérait que "la hausse des taux hypothécaires depuis le début de l'année a entraîné une stagnation des prix de l'immobilier".

"En ce qui concerne l'avenir, nous pensons que les taux hypothécaires se maintiendront juste en dessous de 5 % jusqu'à ce qu'il y ait des preuves plus solides que la Banque d'Angleterre est sur le point de réduire ses taux de manière significative, de sorte que les prix de l'immobilier sont susceptibles de stagner au cours de l'été", a déclaré Andrew Wishart, analyste chez Capital Economics.

"Mais si nous avons raison de prévoir une réduction plus importante du taux d'escompte que la plupart des prévisions pour l'année prochaine, les prix devraient recommencer à augmenter vers la fin de l'année".

L'attention du marché a par ailleurs été dominée par la publication des données PMI du secteur manufacturier, d'autres données étant attendues mardi.

La croissance du secteur manufacturier américain s'est poursuivie en mars, mais à un rythme plus lent, comme l'ont confirmé lundi les résultats définitifs de l'enquête sur l'indice des directeurs d'achat de S&P Global, tandis que l'enquête similaire de l'Institute for Supply Management a montré un retour à la croissance à partir d'une contraction.

L'indice PMI manufacturier américain de S&P Global est tombé à 51,9 points en mars, contre 52,2 en février. Ce résultat est inférieur au résultat rapide pour le mois de mars, publié le mois dernier, qui avait montré une amélioration à 52,5 points.

Le résultat du mois dernier est resté supérieur à la barre neutre des 50 points, et l'expansion de la production a atteint son plus haut niveau depuis 22 mois.

L'indice ISM PMI a connu une amélioration plus marquée le mois dernier, indiquant un passage de la contraction à l'expansion.

L'indice ISM PMI pour l'industrie manufacturière a atteint 50,3 points en mars, contre 47,8 en février et 49,1 en janvier. Une hausse moins impressionnante de 48,4 points était attendue pour le mois dernier.

Ces chiffres ont été publiés après que les données aient montré que la pression inflationniste aux États-Unis a légèrement diminué en février, passant de 2,9 % en janvier à 2,8 % en glissement annuel, selon l'indicateur préféré de la Réserve fédérale, l'indice de base des dépenses de consommation des ménages. Les données, publiées vendredi, étaient conformes au consensus cité par FXStreet.

Les données de base excluent l'alimentation et l'énergie. L'indice PCE global annuel, qui n'en fait pas partie, a augmenté de 2,5 % en février, accélérant légèrement par rapport à 2,4 % en janvier. Les résultats de février sont conformes au consensus.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse : l'indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,6 %, l'indice S&P 500 de 0,2 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,1 %

La livre est tombée à 1,2549 USD tôt mardi à Londres, contre 1,2640 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi dernier. L'euro a baissé à 1,0734 USD, contre 1,0803 USD.

Pendant ce temps, l'activité mensuelle des usines en Chine a augmenté pour la première fois en six mois, selon les chiffres officiels, dans un signe positif pour les décideurs politiques qui cherchent à relancer la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice PMI s'est établi à 50,8 points en mars, selon le Bureau national des statistiques, contre 49,1 en février. La dernière expansion du PMI mensuel de la Chine remonte à septembre, et l'activité des usines est restée négative depuis lors, selon les données du Bureau national des statistiques.

La tendance à l'amélioration a été confirmée par l'indice PMI manufacturier Caixin, qui est passé de 50,9 à 51,1.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a progressé de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a reculé de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 2,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,1 %.

Le ralentissement du secteur manufacturier japonais s'est ralenti en mars, selon les données d'enquête. L'indice PMI de la banque Jibun a atteint 48,2 points en mars, contre 47,2 en février, confirmant ainsi une estimation rapide antérieure.

Par rapport au yen, le dollar s'est négocié en hausse à 151,73 yens mardi, contre 151,29 yens jeudi dernier.

Dans le FTSE 100, les mineurs d'or et les majors du pétrole ont été parmi les meilleures performances des grandes capitalisations.

Frensillo a progressé de 4,9 %. Shell et BP ont augmenté de 2,3 % et 2,2 %.

Le pétrole Brent a fortement augmenté pour atteindre 88,28 USD le baril tôt à Londres mardi, contre 86,56 USD jeudi dernier. L'or a atteint 2 254,62 USD l'once contre 2 221,01 USD.

HSBC a grimpé de 1,7%, après avoir annoncé qu'elle avait conclu la vente de HSBC Bank Canada à Royal Bank of Canada.

Le prêteur comptabilisera un "gain estimé sur la vente" de 4,9 milliards d'USD au cours de son premier trimestre, y compris le recyclage d'un montant estimé à 600 millions d'USD de pertes de réserves de conversion de devises étrangères.

HSBC a l'intention de déclarer un dividende spécial de 0,21 USD par action dans ses résultats du premier trimestre, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et de la finalisation des résultats. Ce dividende s'ajouterait à tout dividende intérimaire proposé et serait payable au même moment en juin s'il est approuvé.

AstraZeneca a augmenté de 1,0 %.

L'entreprise pharmaceutique a déclaré que sa demande de licence biologique pour le datapotamab deruxtecan a été acceptée par la Food & Drug Administration des États-Unis pour le traitement de formes spécifiques de cancer du sein.

AstraZeneca a déclaré que la décision était basée sur les résultats de l'essai de phase 3 Tropion-Breast01 dans lequel Dato-DXd "a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative" de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie et à au moins une thérapie systémique.

La date de la prescription drug user fee act, la date d'action de la FDA pour sa décision réglementaire, est au cours du premier trimestre 2025.

Entre-temps, le Voydeya d'AstraZeneca a été approuvé aux États-Unis pour traiter l'hémolyse extravasculaire chez les adultes souffrant d'une maladie sanguine rare, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. L'approbation de la FDA fait suite aux résultats positifs de l'essai de phase 3 Alpha.

Dans le FTSE 250, RHI Magnesita a perdu 2,3 %, après avoir annoncé son intention d'acquérir le groupe américain Resco pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 430 millions de dollars. Resco est un producteur de monolithes d'alumine et d'une large gamme de produits réfractaires basiques et non basiques.

Le fabricant de produits réfractaires pour le traitement des métaux a déclaré que l'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de l'autorité de contrôle des fusions, et qu'elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.

RHI Magnesita a accepté de verser un dépôt de 18 millions USD, qui peut être compensé par le montant plus élevé de la transaction, mais qui n'est pas remboursable si l'opération n'est pas finalisée. Elle a également accepté d'effectuer des paiements liés à des événements déclencheurs ou à des conditions d'achèvement.

RHI a ajouté : "Actuellement, environ 50 % des ventes américaines de RHI Magnesita ne sont pas produites dans le pays. L'acquisition augmentera la production locale de RHI Magnesita aux États-Unis et au Canada en transférant d'importants volumes de production des usines non américaines vers les installations de production de Resco aux États-Unis".

Ailleurs à Londres, le fonds d'investissement immobilier Custodian Property Income a perdu 0,9 %, après avoir annoncé qu'il avait conclu la vente d'une unité industrielle à Weybridge, en Angleterre, pour un montant de 6 millions de livres sterling.

Cette vente a été réalisée parallèlement à un échange inconditionnel sur la cession d'une unité industrielle vacante à Warrington pour un montant de 9,0 millions de livres sterling, qui devrait être finalisée à la mi-avril.

Custodian Property Income a déclaré que le produit total de 15 millions de livres sterling serait utilisé pour rembourser sa facilité de crédit renouvelable existante, réduisant ainsi son ratio prêt/valeur d'environ 2 %.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière britannique sera publié à 9h30 BST.

